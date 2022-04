Produtor peruano dice que Residente hizo lujosas exigencias para presentarse en su país

El cantante puertorriqueño de música urbana, Residente, sigue en el ojo de controversias. Esta vez salió a relucir por parte de un productor peruano que supuestamente René le hizo exigencias lujosas y difíciles de conseguir para presentarse en su país durante un evento en el año 2010.

Desde hace un par de meses el rapero Residente ha sido uno de los artistas más controversiales de América Latina debido a la polémica que ha mantenido con el colombiano J Balvin cuando este último hizo un llamado para boicotear la ceremonia de entrega de los premios Grammy Latino 2021 Además, el ex integrante de Calle 13 luego volvió a ser tendencia mundial debido a la canción hecha en compañía del joven productor Bizarrap donde le dedicó un fragmento completo al ‘niño de Medellín’ diciéndole todo lo que piensa de su carrera.

Así las cosas, nuevamente Residente vuelve a estar en el foco del mundo del entretenimiento, esta vez, debido a que César Ramos, dueño de la productora ‘MasterLive’ en Perú contara en medio de una charla con el creador de contenido digital Carlos Orozco, porqué la llegada del artista ha sido una de las más complicadas de manejar desde que se dedica a esta industria.

Ramos se remontó al año 2010 en el que invitó al rapero a ser parte del evento “Vivo por el rock”. Para ese momento el intérprete de canciones como ‘ Muerte en Hawaii ’ habría pedido tener la mejor suite presidencial de todo el país y algunos carros blindados, siendo estos, bastante complicados de conseguir según el empresario.

“Me acuerdo que pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa porque no lo esperaba de Residente. Esperaba pedidos más ‘tranquis’ y luego me pidió cosas más difíciles de conseguir ”, aseguró César en medio de la conversación.

