Coachella, estos fueron los mejores momentos del primer día del festival

Después de casi tres años de confinamiento este 2022 han regresado los festivales musicales a todas las partes del mundo. Uno de los festivales más reconocidos e importantes es “Coachella”, este evento que se celebra en Indio, California, en Estados Unidos. Los headliners de este año son: Harry Styles, Billie Eilish y Swedish House Mafia con The Weeknd. Y es importante mencionar que el día de ayer, Harry hizo un muy buen trabajo ya que sorprendió a sus fanáticos al haber cantando por primera vez “Boyfriends” y “Late Night Talking”. Estos son dos nuevos sencillos que serán parte de su nuevo álbum titulado: “Harry’s House”.

Shania Twain y Harry Styles. Shania Twain y Harry Styles en Coachella. / Foto: Instagram.

Además, Styles invitó a la cantante Shania Twain al escenario para que lo acompañara a cantar “Man! I Feel Like a Woman” y “You’re Still the One”, ambos éxitos de la artista. Harry sorprendió a su audiencia al usar un brillante atuendo de colores y comentó a su público lo siguiente, “Cuando era un niño y estaba en el coche con mi madre, esta mujer (Shania) me enseñó a cantar y también me enseñó que los hombres son basura. Y por estos recuerdos que tengo con mi madre, por ello estaré siempre muy agradecido”.

Este festival regresó con muchas sorpresas y superó las expectativas del público

Otra de las sorpresas del día de ayer fue que el mientras el cantante Daniel Caesar se presentó llegó Justin Bieber al escenario para cantar en conjunto “Peaches”. Justin apareció sin playera luciendo su torso lleno de tatuajes y dejando ver su ropa interior de la marca Calvin Klein. En el escenario Daniel y Justin se dieron un abrazo para demostrar al público la sólida amistad que tienen.

“Grupo Firme”, Anitta, Phoebe Bridgers, Big Sean, Carly Rae Jepsen, Niki y Baby Keem fueron algunos de los muchos artistas que se presentaron en Coachella el día de ayer. En cuanto a “Grupo Firme” y a Anitta hubo una controversia debido a que las presentaciones de ambos artistas no se transmitieron vía streaming como las de los demás cantantes y por ello la audiencia latina llamó en redes sociales a este festival como: “latinofóbico”.