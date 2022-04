Cantante Luar La L agrede a fanático que le pedía una foto

El cantante de música urbana, Luar La L, vuelve a estar en controversia cuando se circuló un vídeo en el que se observa el momento en que agrede a un fanático que le reclamaba por no tomarse una fotografía con él.

El vídeo fue publicado por el portal Los Duros del Género y se observa luego de un concierto al cantante agrediendo a un fanático que le reclamaba por no querer tomarse una foto con él. De inmediato, las personas que acompañaban al artista lo separaron del fanático abofeteado, mientas Luar L le gritaba “No me puedo estar tomando foto con to’ el mundo, hijo e’ puta”. Además amenazaba diciendo “te palto la madre, cabrón. Le palto la madre al que sea”, mientras lo intentaban controlar.

Mira el vídeo:

No es la primera vez que el joven trapero está en controversias, pues en junio del pasado año el artista fue arrestado por posesión de cannabis en la zona de Carolina, sin embargo no se le encontró causa y fue liberado en la mañana siguiente. Al ser libreado, su madre, la ex Miss Puerto Rico, Brenda Robles fue a abrazarlo y este la rechazó ante las cámaras presentes. “Salte pa’ allá. Qué te pasa”, le dijo el reggaetonero a su madre. Luar La L, cuyo nombre de pila es Armando Del Valle Robles, es hijo del merenguero Raúl Armando y de la exreina de belleza. Durante el arresto y luego de la detención, el artista también insultó a los periodistas que cubrieron la noticia. El cantante justificó en un vídeo el incidente con su madre porque según dijo, le había pedido que no lo esperara al frente del cuartel para no darle material a los periodistas.

Luar La L saltó a la fama tras lanzar un tema junto al vegabajeño Bad Bunny, tras lanzar el tema ‘100 millones’. El trapero lanzó su EP L3TRA a finales de 2020. Lo componen un total de ocho canciones. En el 2021 lanzó Subiendo de Precio.