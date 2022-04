‘Titanic’, a 110 años del hundimiento del barco estas son las curiosidades de la película

Ya han pasado 110 años desde que una de las tragedias más tristes del mundo enlutó a todos. Y es que era de noche y la mayoría de los pasajeros dormía cuando un iceberg puso fin al primer viaje del barco de pasajeros más impresionante jamás construido, el ‘Titanic’.

Lo que quedó del barco fue localizado en septiembre de 1985, el barco se dividió en dos partes, separadas a 800 metros de distancia, a 3 mil 843 metros de profundidad, a 650 kilómetros de Canadá.

Años más tarde la historia seria contada y es así como en diciembre de 1997 llegó a los cines la película, un trabajo muy ambicioso de James Cameron que no sabía que perduraría en el tiempo.

‘Titanic’ todavía mantiene el número 2 en la lista de los filmes más taquilleros de la historia, con una recaudación de 2 mil 186 millones de dólares, más de 10 veces el presupuesto que costó rodarla.

Imágenes del barco original

James Cameron realmente se sumergió hacia el verdadero Titanic. La mayoría de las primeras escenas del Titanic’ bajo el mar son reales. El equipo del director se sumergió 13 mil pies para capturar las imágenes y se convirtió en la primera persona en hacerlo.

La improvisación de Kate

Kate Winslet improvisó la frase “Jack, aquí fue donde nos conocimos”, cuando estaban el barco a punto de hundirse. Ese momento cumbre de la película, la actriz se sintió inspirada en decir eso y a James Cameron le encantó la idea y le dio crédito como guionista al enriquecer su propio personaje.

Celiné Dion no quería el tema

Cuando recibió ‘My Heart Will Go On’, la canción no le gustó en nada, y además no quería grabarla para otra película. Sin embargo, su marido René Angélil le animó a grabarla y lo hizo en una toma. Por lo que se puede considerar una maqueta la mítica canción de la película que luego ganaría a “Mejor Canción Original”.