Eliza González explota en “Ambulance” la fuerza de las latinas

La actriz mexicana Eiza González ha ido labrando camino en Hollywood hasta convertirse en una de las actrices latinas mas reconocidas del cine. Su nuevo filme Ambulance, dirigido por el cotizado cineasta Michael Bay, ya está en las salas de cine. La joven actriz habló sobre las dificultades de adentrarse en el mundo de los primeros respondedores, específicamente los paramédicos.

“Creo que el proceso de aprendizaje fue bastante complejo. Era muy importante para mí poder interpretarlo de una manera que sí se sintiera auténtico y real”, expresó González, quien a su vez confesó que hacerlo en el idioma inglés fue más complicado aún.

En el nuevo filme de Bay, cuyo estilo ha sido criticado y alabado por sus excesivos despliegues de acción caótica y desenfrenada, la actriz interpreta a Cam, una joven paramédica que tiene que mantener con vida a un policía en una ambulancia que ha sido secuestrada por dos sujetos que intentan huir tras robar un banco, interpretados por Jake Gyllenhall y Yahya Abdul-Matten II. “Son muy diferentes cuando se trata de la actuación. Jake está tomando riesgos consistentemente. Yo no soy así, a mí me daría mucho miedo hacer ciertas cosas. Y Yahya es más meticuloso, tiene muy claro por dónde va el proceso, pero los dos funcionan muy bien juntos. Es súper padre trabajar con actores tan versátiles”, aseguró la artista sobre colaborar con ambos colegas.

Podemos decir que Eiza es una experimentada actriz de acción, luego de verla interpretar personajes fuertes en cintas cargadas de acción y adrenalina como Baby Driver, Bloodshot y Hobbs & Shaw, entre otras. “Cuando estás trabajando con alguien que tiene tanta experiencia en este género, te sientes mucho más seguro y mucho más protegido y obviamente nadie hace acción como Michael Bay. Sabe hacer mucho con poco y ese es su talento”, afirmó quien se considera fanática de la adrenalina. “Me encanta correr motos, me encanta hacer skyjumping, paracaídas. Soy alguien que disfruta mucho la adrenalina, y por eso siento que me preparó para la película. Siempre he sido así porque crecí con puros hombres y entonces siempre he sido bastante tosca y me siento bastante cómoda en esta situación” manifestó la actriz.

“En la búsqueda de encontrar la identidad de Cam, era muy importante para él (Bay), que la mujer fuera vulnerable, pero que tuviera esta fuerza que se siente innata. Es muy importante para él, cuando la fuerza se siente natural y orgánica en una persona, porque es algo que es muy difícil fingir, y creo que por eso decidió escoger una mujer latina, porque la fuerza que la mujer latina tiene es muy específica y única”, opinó sobre la importancia de la representación, en esta adaptación de un filme danés del mismo nombre del 2005.

González, que próximamente veremos junto a los ganadores de Oscar, Meryl Streep, Marion Cotillard y Forrest Whitaker en la serie de Apple TV+, Extrapolations, y quien producirá y dará vida a una de las máximas leyendas mexicanas, La Doña María Felix, está viviendo un gran momento en su carrera al poder tener la oportunidad de interpretar personajes fuertes.

Mira el tráiler de Ambulance: