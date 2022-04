Así estuvo Ricky Martin durante el apagón

Sin luz, pero con buena música, así pasó el astro boricua, Ricky Martin, el apagón. A través de una publicación en sus redes sociales, el cantante compartió un vídeo donde les muestra “un poquito de la cultura puertorriqueña” a compañeros de la industria musical que se encontraban de visita en la isla.

“Un poquito de la culturan puertorriqueña para mis socios @jaycenjoshua y @mikeseaberg and the gorgeous @geniaxsimone que han venido a visitarnos a la isla el fin de semana pasado. Y Súbelo Neo in the house. I’m so happy you came to #PuertoRico. We didn’t have electricity because of the power outage, but we had music (and a great generator).”, escribió el cantante.

En el día de ayer, La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció que su éxito “Livin’ La Vida Loca” será incorporado al Registro Nacional de Grabaciones junto con el clásico “Bohemian Rhapsody” de Queen y los clamados primeros discos de Wu-Tang Clan y Alicia Keys.