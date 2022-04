Así es la romántica historia de amor de Toni Costa y Evelyn Beltrán narrada por ellos mismos

Toni Costa y Evelyn Beltrán se cansaron de escuchar que su relación nació producto de una infidelidad hacia Adamari López, ex del bailarín, por lo que recientemente salieron a contar su historia de amor.

Desde que la boricua y el español se separaron en mayo de 2021 surgieron rumores de engaño, unos que para muchos fueron ‘confirmados’ hace unos meses cuando él exhibió públicamente su relación con la reina de belleza.

No obstante, en una sincera charla con la periodista Mandy Fridmann, han querido aclarar que esto no es cierto, porque la chispa surgió 5 meses después de ese adiós definitivo en una clase de Zumba en Texas.

“Yo venía de aguantar muchísimo, yo no esperaba para nada conocer a nadie. La vida fluía por delante de mí y yo me dejaba llevar. Yo no busqué nada, no considero que Evelyn ha sido un consuelo. Tengo que tener oportunidad también en el amor y en mi felicidad y así fue. Ha sido un proceso”.

— Toni Costa sobre su relación con Evelyn Beltrán.