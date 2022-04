Alex Díaz estará fuera de la radio por tratamiento médico

El locutor radial y comediante Alex Díaz compartió con sus seguidores la razón por la cual no podrá estar durante un tiempo al aire en la emisora KQ 105 donde trabaja desde principios del 2022.

Díaz comunicó ayer que en horas de la noche del martes comenzó a sentirse mal tras comerse una pizza que le provocó un fuerte dolor en el estómago, sin embargo, ignoró la situación hasta que no pudo aguantar más el dolor.

Hoy, el locutor informó que tiene diverticulitis con perforación e iba a ser operado, pero el doctor prefirió ponerlo en tratamiento médico para tratar la condición y luego decidir si someterlo o no a la cirugía.

“Cuando llegó el doctor que me iba a operar y me evalúa me sugiere mejor ponerme en tratamiento de medicamentos por 7 dias para que baje la inflamación y luego decidir si operan o no. Les confieso que me chocó cuando me dijeron que tenia que estar un mínimo de 7 días en el hospital ya que soy un chiiiiiin workaholic y no me gusta estar sin hacer nada.”, explicó Díaz. “Por tal razón no podré estar en mis labores radiales por un tiempo, pero todo sea por el bien de mi salud.”, añadió.