Manny Manuel asegura que nunca estableció un contrato con manejador que lo demandó

Manny Manuel aseguró que nunca realizó un contrato con el manejador Ricardo Cordero y reaccionó sorprendido a la demanda que interpuso exigiendo más $1 millón por alegado incumplimiento y daños emocionales.

“Si es cierto que nosotros estábamos dilucidando y mirando un contrato que se iba a firmar, que el licenciado Roberto Sueiro era el que tenía el contrato en sus manos e iba y venía porque no nos terminábamos de poner de acuerdo. Y nunca nos pusimos de acuerdo, eso sí es cierto, que nunca nos pusimos de acuerdo en cuanto a un contrato tangible. Esa es la realidad de todo esto”, dijo el artista en una entrevista realizada para el programa Día a Día de Telemundo.

El vocalista entiende que se trata de una demanda “viciosa” y que es insostenible. Explicó que apenas lleva trabajando en sociedad año y medio con Ricardo Cordero para realizar los espectáculos “Viva la vida”, que aseguró se pagaron mes a mes.

Explicó que se discutieron unos puntos en cuanto al concierto en homenaje a Juan Gabriel que había promocionado y que darían próximamente. “Eso fue lo que se discutió, el no quedó contento y no quiso acceder a unas peticiones que yo le di y ahí es que el viene a atacarme con esta demanda. No estaba contento con la negociación que yo quise hacer con él y entonces me lanza este papel y quedo sorprendido”, sostuvo.

“Es insostenible y no cabe en la cabeza de nadie del que sabe de esto de negocio un acuerdo verbal por seis años, eso no existe. Eso no procede. Seis años en un acuerdo verbal eso no tiene sentido, por tanto es una de las cosas que me sorprende muchísimo que se haya dicho que hay un acuerdo verbal”, puntualizó.

El manejador de artistas, Ricardo Cordero Prats, interpuso una demanda contra el cantante por alegadamente negarse a cumplir con presentaciones artísticas estipuladas en un acuerdo verbal entre ambos.

Cordero Prats y su compañía COLOR SOUL, LLC, exigen una indemnización de $1,126,000 por concepto de comisiones dejadas de devengar, ingresos dejados de devengar por concepto de producción de eventos artísticos, así como por daños emocionales. De igual manera, solicitó el pago de honorarios de abogado.

Según el recurso legal, “el artista ha insistido reiteradamente en su deseo de cambiar los términos de compensación estipulados para la producción de eventos y se niega a cumplir con sus obligaciones contractuales respecto a la celebración de dichos eventos hasta que Color Soul acepte los nuevos términos propuestos, los cuales han sido expresamente rechazados”.

El acuerdo verbal para el manejo exclusivo de carrera artística y producción de eventos entre Cordero Prats y el vocalista se estableció el pasado 29 de enero de 2021. El término del acuerdo es de seis años y según los términos establecidos por su labor como manejador, Color Soul recibiría una comisión equivalente al veinte porciento (20%) de los ingresos brutos derivados del artista.

Al momento Color Soul y el artista produjeron y realizaron un total de cinco funciones artísticas siguiendo los términos de dicho acuerdo. Sin embargo, indica el recurso que Cordero Prats “se ha visto privado de percibir los ingresos generados por concepto de dos funciones artísticas, así como de recuperar la inversión realizada para ello”.

No obstante, las partes tenían expectativas de realizar 144 funciones al año, cuyas cantidades proyectadas de ingreso bruto ascienden a $2,880,000. Debido al incumplimiento del artista la parte el manejador se verá imposibilitado de percibir $576,000 ingresos que alegadamente le corresponden.