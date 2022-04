La reacción del ex esposo de Britney Spears ante el embarazo de la cantante

Una de las noticias más esperadas por los admiradores de Britney Spears llegó. La artista está embarazada y es así como cumplió uno de sus sueños más anhelados desde que vivía bajo la tutela de su padre.

Muchas han sido las felicitaciones que los famosos le han enviado a la “Princesa del Pop”, pero si hay uno que destacó fue el de su exesposo Kevin Federline, quien le envió un mensaje a la artista.

Fue el abogado de Federline quien manifestó, a través de un comunicado, su alegría por la nueva etapa que está viviendo la madre de sus hijos Preston, de 16 años, y Jayden, de 15.

“Kevin se ha enterado de la declaración que Britney publicó en su cuenta de Instagram y le desea un embarazo feliz y saludable”, dijo el abogado de divorcios de Los Ángeles, Mark Vincent Kaplan.

“Él quiere extender sus felicitaciones a Britney y Sam Asghari mientras navegan a través de la emoción de prepararse para convertirse en co-padres. Obviamente, la crianza de los hijos es uno de los mayores privilegios y desafíos que uno puede tener y está seguro de que Britney podrá estar a la altura de las circunstancias”, dijo.

Britney Spears manifestó su emoción por convertirse en madre nuevamente

La cantante usó sus redes sociales para anunciar la noticia y, aunque no mostró una imagen de su vientre o referente al embarazo, relató cómo se dio cuenta de que estaba esperando a su bebé.

“Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé… Pensé: ‘Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?’. Mi esposo dijo: ‘¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta!!!’. Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé... 4 días después tengo un poco más de comida embarazada. ¡¡¡Está creciendo!!!”, escribió Spears en su Instagram.

La famosa contó cómo espera vivir su embarazo y aseguró que está enfocada en su bienestar.

“Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi me sacaron su dinero como desafortunadamente ya lo han hecho... es difícil porque cuando estaba embarazada tuve depresión perinatal... Debo decir que es absolutamente horrible... las mujeres no hablaban de eso en ese entonces”, señaló.

A esto añadió: “Algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella... pero ahora las mujeres hablan de eso todos los días... gracias a Jesús no tenemos que mantener ese dolor en secreto reservado… Esta vez estaré haciendo yoga todos los días!!! Repartiendo mucha alegría y amor!!!”.