La Academia es acusada de discriminación racista luego de vetar a Will Smith

Will Smith El 27 de marzo, Will Smith golpeó a Chris Rock tras hacer un chiste de Jada Pinkett Smith

La ceremonia de los premios Oscar 2022 se convirtió en una de las más controversiales por la lluvia de chistes de mal gusto y momentos incómodos por parte de los presentadores y los invitados.

Will Smith fue una de las celebridades que dio mucho de qué hablar pero no por haber ganado el premio a Mejor Actor por su protagónico en “King Richard”, sino por el golpe que le propició a Chris Rock tras hacer un chiste sobre la alopecia que padece su esposa, Jada Pinkett Smith.

Por si fuera poco, tras volver a su asiento, Smith le gritó al comediante que dejara de mencionar a Jada.

El actor dijo que renunciaría a la Academia y que buscaría ayuda profesional sin embargo, hace unos días se dio a conocer el severo castigo que tendría.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”, señala. Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, expresó el protagonista de “Soy Leyenda” días después de lo ocurrido.

Will Smith y Jada Pinkett Smith se casaron el 31 de diciembre de 1997

Según se reveló, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le prohibió a Smith asistir a las ceremonias de los Oscar durante los próximos diez años, algo que el actor aceptó.

Aunque Smith no ha vuelto a tener apariciones públicas sin embargo, se ha dado a conocer que también perdió proyectos importantes con Netflix.

El actor fue muy criticado en su momento por haber actuado de forma violenta pero ahora la historia ha dado un giro y es que en los últimos días han circulado inesperadas declaraciones de Jada Pinkett Smith.

Jada había sido muy sincera sobre su sentir en torno a la alopecia que padece, algo que hizo que todos criticaran a Chris Rock.

Lo que nadie esperaba eran unas supuestas declaraciones de la actriz en las que expresó que “no necesita ser salvada” y que Will “exageró” con su reacción.

Jada Pinkett Smith y Will Smith

También resurgió una conversación en su programa “Red Table Talk” en la que recuerda lo infeliz que fue el día de su boda con el actor y cómo fue “obligada” a casarse con él debido a que estaba embarazada.

Esto hizo enfurecer a los fans, quienes comenzaron a decir que se trata de una persona narcisista que le está haciendo mucho daño a Will.

Por supuesto la conversación también está en torno a la medida que tomó la Academia sobre vetar al actor de los premios por diez años y cómo tantos casos peores se han pasado por alto.

Los fanáticos señalaron en redes sociales que Hollywood está repleto de depredadores sexuales como Kevin Spacey, James Franco, Woody Allen y James Toback que no recibieron un trato tan duro, lo que los ha hecho pensar que se trata de un caso de racismo.

Will Smith (King Richard)

El tema ahora es que los fanáticos acusan a la Academia de no pensar dos veces en prohibir que un hombre negro asista a sus eventos por una bofetada por la que ya se disculpó dos veces.

No es ningún secreto que la Academia tiene un historial de racismo que ha afectado considerablemente a los actores negros.

Aunque en los últimos años han buscado “recompensar” la situación, la ceremonia sigue siendo acusada de ser “demasiado blanca” y el caso de Smith lo ha reforzado.

Si bien no se trata de borrar lo que hizo ni de justificar la violencia, no hay que pasar por alto que muchos otros no recibieron un castigo tan severo.