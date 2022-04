“El tiempo corre”: Los mensajes de Raphy Pina a días de su sentencia

A solo días de su sentencia en el Tribunal Federal, el productor musical, Rafael “Raphy” Pina, ha publicado varios mensajes en sus redes sociales donde asegura que aprovechará el tiempo y que pronto le mostrará un “propósito” a sus seguidores.

“El tiempo corre, aprovéchenlo”, fue uno de los mensajes que escribió Pina en sus historias de Instagram.

Posteriormente hizo otra publicación en la que indicó: “Gracias por acompañarme en cada paso. No es fácil pero tampoco le he pedido a Dios tantas bendiciones y me las ha dado, por eso sigo firme porque el propósito será revelado pronto”.

En otra publicación mostró a su hija Vida Isabelle, junto a su esposa Natti Natasha junto a un texto en el cual asegura que son “parte de mi vida que siempre estarán seguros. Se los juro”.

La fiscalía federal solicitó ayer, martes, ante la Corte Federal, que se imponga una sentencia de entre 46 a 50 meses de prisión para el productor musical Rafael ‘Raphy’ Pina Nieves. Esa cantidad de tiempo se traduce en cerca de cuatro años.

Los fiscales federales María Montañez, José Ruiz y Gregory Conner plantearon esto en una extensa moción de 35 páginas donde se exponen las razones para la petición realizada.

La vista de sentencia para ‘Raphy’ Pina estaba pautada para el próximo lunes, 18 de abril de 2022, ante el juez Francisco Besosa. Sin embargo fue pospuesta nuevamente para el 16 de mayo.