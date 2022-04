Alex Díaz es llevado de emergencia al hospital tras fuerte dolor

El locutor radial y comediante Alex Díaz compartió con sus seguidores la razón por la cual no pudo estar al aire en la emisora KQ 105 donde trabaja desde principios del 2022.

Díaz comunicó que en horas de la noche del martes comenzó a sentirse mal tras comerse una pizza que le provocó un fuerte dolor en el estómago, sin embargo, ignoró la situación hasta que no pudo aguantar más el dolor.

“A eso de las 11 pm de anoche y luego de haberme comido una suculenta pizza pues ya me encontraba en la cama, ready para dormir y comienzo a sentir una molestia en la barriga. Lo primero que me vino a la mente fue “esa pizza que me comí quiere salir ya???”. El caso es que decido quedarme en la cama porque estaba súper cansado y la molestia de un 2 en nivel de dolor paso a un 5 súper rápido. Ahí trinqué todos los esfínteres y dije “tendré que ir a sala de parto ahora mismo”. Para sorpresa mía no paso nada, pero la molestia continuaba y cada vez más era más intensa. A eso de las 3 am despierto a Leyra porque ya no podía con el dolor y arrancamos para sala de emergencias. Llevo aquí desde entonces y gracias a Dios las atenciones han sido A+. Rápido me puyaron la pompa (llore sin que se dieran cuenta). Me sacaron 45 potes de sangre (me mareé, pero tampoco se dieron cuenta), me dieron unas pastillas para el dolor y todo se ha normalizado. Ahora ando esperando los resultados de un CT Scan para ver donde está atorao el follón. Los mantendré al tanto de todo”, escribió el locutor en su Instagram.

Del mismo modo, indicó a sus radioescuchas que no podrá estar al aire en su turno de KQ 105, pero aseguró que hará todo lo posible para regresar mañana.

“Por esta razón no creo que pueda estar con ustedes hoy 10 am-3 pm por KQ-105 como siempre, pero pondré de mi parte para estar de vuelta mañana haciendo lo que me apasiona”, añadió Díaz.

Desde principios de este año, Alex Díaz es el sustituto del legendario locutor Amós Morales quien dejó las ondas radiales el pasado año.