Meteorólogas de Telemundo dedican emotivos mensajes a su maestro Roberto Cortés

El meteorólogo Roberto Cortés cumplió 30 años como meteorólogo de Telemundo en Puerto Rico y sus compañeros del canal le realizaron un homenaje a su carrera durante la transmisión del noticiero del lunes.

Durante la edición de Telenoticias, varios meteorólogos y la esposa de Cortés enviaron mensajes en video al reportero del tiempo.

Sin embargo, los mensajes más emotivos fueron los de las meteorólogas Elizabeth Robaina y Zamira Mendoza quienes por los pasados años han sido las pupilas del veterano Roberto Cortés. Ambas tuvieron emotivas palabras para quien las ha llevado en el camino de informar al país con calma sobre los eventos atmosféricos.

“Seis de esos 30 años, tengo la dicha de llamar a Roberto mi compañero y desde que inicié en Telemundo él me abrió las puertas, me dio las primeras herramientas para poder llegarle al público aquí en Puerto Rico todo lo que aprendí inicialmente fue gracias a él, en climatología, chinchorreo, playa y me sigue orientando todos los días aprendo muchísimo, creo que la enseñanza mayor que me ha dado y Carlos Robles lo ha mencionado, mantener la calma en la tempestad, así que gracias”, expresó la meteoróloga Elizabeth Robaina.

Por su parte, una de las meteorólogas más recientes en integrarse al equipo de Telenoticias, Zamira Mendoza, también tuvo unas emotivas palabras para quien ha sido su maestro.

“Definitivamente la acogida ha sido increíble, por tu parte, has sido una persona de inspiración no solo para mí sino para muchas personas que nos sintonizan y me uno también a las palabras de todas las personas que pudimos entrevistar, la calma, ese temple que tienes a l;a hora de informar y siempre tener esa prioridad clara que es salvar vidas y propiedad que es algo que emulo mucho y créeme que siempre te echaba el ojo cuando era más nena”, expresó Mendoza.