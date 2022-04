Exparticipantes de Exatlón Estados Unidos revelan su experiencia en el reality y sus planes futuros

Ex Atletas Exatlon Ex Atletas de Exatlon, Jaime Espinal, Paloma Flores y Hector Perfecto. Metro PR 11 de abril de 2022 foto Dennis A. Jones

La baloncelista mexicana Paloma Flores y los luchadores boricuas Héctor “Perfecto” Gómez y Jaime Espinal participaron de la sexta temporada de Exatlón Estados Unidos y, aunque fueron eliminados, la competencia impulsó sus carreras tanto en el deporte, como para continuar por otros rumbos como la escritura y la actuación.

Los deportistas coincidieron en que participar de la competencia fue una experiencia única.

“Estás con 11 personas de diferentes partes del mundo, diferentes disciplinas deportivas. Es difícil acoplarse a un grupo, estar tantos meses conviviendo con ellos, pero es una experiencia única realmente”, aseguró el puertorriqueño Héctor “Perfecto” Gómez en entrevista con Metro.

Gómez, de 26 años, es luchador del World Wrestling Entertainment (WWE) y participó en la decimotercera temporada de American Ninja Warrior antes de entrar a Exatlón Estados Unidos.

“A mi desde pequeño me gustaba el espectáculo y a los 14 años comencé a entrenar y hasta el sol de hoy soy luchador profesional con casi 12 años de experiencia”, sostuvo Gómez.

Debido a que la lucha no es un deporte muy reconocido en la Isla tanto Gómez como Espinal tuvieron que mudarse a Estados Unidos para lograr desarrollarse profesionalmente.

Sus mayores retos

Jaime Espinal, de 36 años, hizo historia al convertirse en el primer luchador olímpico puertorriqueño en traer una medalla de plata a la Isla en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

El luchador aseguró que, cuando empezó en la lucha olímpica, en Puerto Rico no había facilidades adecuadas para entrenar, equipos, uniformes, por lo que se le hizo cuesta arriba.

Añadió que todavía hoy también es difícil conseguir parejas de entrenamiento en la Isla.

Para Gómez su mayor reto fue darse a conocer en la lucha libre en Puerto Rico.

“No es algo que sea tan visto, no tiene una fanaticada tan grande al igual que otros deportes (en Puerto Rico). Por eso decidí irme a Estados Unidos a crecer en la lucha libre, en mi carrera, mi imagen, y gracias a dios lo pude lograr allá”, dijo Gómez.

Dijo que de igual forma fue complicado al principio de su carrera porque no tiene el estándar físico del típico luchador.

Asimismo, Flores, de 27 años, sostuvo que sus posibilidades se acortaban por el hecho de ser mujer y por su estatura.

“Mucha gente piensa que el basquetbol es para gente alta y, bueno, luego estoy yo creando mis propias oportunidades porque al final no es lo que no tenga, es lo que tienes y cómo lo vas a usar. Yo salí de muy pequeña de mi casa justamente a abrirme más oportunidades porque de donde soy, de Acapulco, Guerrero, no había tantas escuelas de basquetbol por ejemplo…tuve que salir para buscar mis propias oportunidades y crearlas sobre todo…”, indicó la baloncelista.

Motivaciones como deportistas

Flores añadió que la mayor motivación que tiene es su familia.

“Mi familia siempre ha sido mi punto de apoyo para querer ir por más. Es un tema sensible para mí, es la motivación más grande que tengo, poder sacar a mi familia adelante y regresarles un poquito de lo mucho que me dieron”, dijo.

Espinal aseguró que su motivación al principio de su carrera era viajar el mundo, pagar sus estudios y ganarse una medalla, aunque una vez la ganó su motivación cambió.

En el 2016 fue abanderado de la delegación de Puerto Rico para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y dijo que con esa experiencia pudo darle sentimiento a la medalla que ganó en el 2012.

“Nunca sentí que era mi medalla. Cuando pasa lo del abanderamiento, eso sí yo sentí que era para mí, eso sí Puerto Rico me lo dio con amor. El saber que nací en República Dominicana y aun así me adoptaron y ellos saben que yo lo doy todo por el país…”, dijo Espinal.

Para Gómez su motivación es el poder inspirar a otras personas y ser ejemplo de que si te propones una meta y trabajas para conseguirla, se puede lograr.

Añadió que no cambiaría nada de su trayectoria como luchador porque “gracias a esas vivencias soy quien soy hoy día”.

Proyectos para el futuro

En el caso de Espinal aseguró que este año saldrá un libro en el que lleva trabajando varios años llamado ‘Jaimito el vencedor’, saldrá la película ‘Superestrellas de la lucha libre’ en la que interpretó a Carlos Colón, y quiere hacer actividades sociales con su fundación en la Isla.

Flores mencionó que debido a que se lastimó en la competencia, estará trabajando en recuperarse para poder seguir jugando baloncesto, por lo menos por los próximos tres años y luego enfocarse en otros proyectos personales.

Gómez expresó que, aunque quiere continuar con su carrera de lucha libre en Estados Unidos, le interesa adentrarse en la actuación.

Los deportistas aconsejaron a los que quieran tener una carrera en el deporte que deben crear sus propias oportunidades y trabajar duro, pues la recompensa será más grande que el sacrificio.

Aquí puedes ver la entrevista completa: