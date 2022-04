EcoExploratorio presenta feria educativa EXPO Planeta Digital

En el mes del Planeta Tierra, los puertorriqueños podrán disfrutar de la EXPO Planeta Digital que se estará realizando del 19 al 24 de abril en el Atrio Central de Plaza Las Américas libre de costo. La gran feria educativa, que por sexto año se realiza, tendrá como tema principal Resiliencia ante Amenazas Naturales y estará liderada por el EcoExploratorio: Instituto de Resiliencia de Puerto Rico.

“Nos enorgullece poder presentar por sexto año nuestra gran feria EXPO Planeta Digital como parte de la misión educativa que tiene el EcoExploratorio y que estará liderada por el equipo del Instituto de Resiliencia de Puerto Rico. Nuestra gran feria estará enfocada en integrar varias disciplinas para fomentar la resiliencia individual y comunitaria usando las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). El atrio central se convertirá en un centro de gravedad de educación para miles de niños, jóvenes y familias puertorriqueñas con el objetivo de promover nuestra capacidad de adaptarnos y mitigar el impacto de las amenazas naturales”, expresó Jenny M. Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio, Inc.

La EXPO Planeta Digital estará enfocada en la educación científica y el impacto social de las amenazas naturales, en concienciar sobre cómo mitigar futuros desastres, y crecer el conocimiento sobre el cambio climático, terremotos, tsunamis, entre otros temas con expertos educadores. El EcoExploratorio: Instituto de Resiliencia de Puerto Rico ha producido eventos y actividades especiales en la feria, con el fin de educar sobre estos temas de una manera positiva y enriquecedora y así provocar un diálogo sobre el planeta Tierra, sus fuerzas naturales y la resiliencia.

La gran feria educativa se realiza como parte de un programa de subvención otorgada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo educar e inspirar a la resiliencia comunitaria, proveer oportunidades educativas, promover las instituciones científicas y sus programas educativos, además de fomentar la innovación y curiosidad entre los miles de niños y jóvenes estudiantes que se darán cita en la EXPO Planeta Digital en Plaza Las Américas.

Por su parte, la doctora Jacquelina Rodríguez-Mont, directora del EcoExploratorio: Instituto de Resiliencia de Puerto Rico, indicó que, “será un gran evento educativo donde la comunidad científica participará con el objetivo de educar a la ciudadanía sobre el impacto que tienen las amenazas atmosféricas y terrestres en nuestras comunidades, y como nosotros, como individuos y como país, podemos promover la resiliencia colectiva para el bien común de todos. Además, conectaremos a miles de niños y jóvenes estudiantes con las disciplinas STEM y el impacto que tienen en nuestras vidas”.

La EXPO Planeta Digital constará de cuatro áreas principales: Geodomo Planeta Digital con la película “Listos para los Huracanes”; Science Live! que es el área designada con tarima para ofrecer charlas y actividades interactivas con el público y visitantes; los Laboratorios Científicos, que estarán distribuidos a lo largo del Atrio Central de Plaza Las Américas, y el Área de Información donde se ofrecerán las publicaciones y servicios del EcoExploratorio. El evento abrirá al público y visitantes desde el martes, 19 al domingo, 24 de abril en horario del centro comercial de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. De martes a viernes en el periodo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., se estarán recibiendo estudiantes de escuelas públicas y privadas para que puedan participar de los recorridos guiados por los diferentes laboratorios interactivos. Los días y horarios de las conferencias y eventos interactivos para visitantes y público en general serán: martes a viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., el sábado de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. y el domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los temas del ciclo de charlas y conferencias de la EXPO Planeta Digital por día serán: Impacto en la Salud de Amenazas Naturales (19 abril), Terremotos y Tsunami (20 abril), Cambio Climático (21 abril), Huracanes-Día del Planeta Tierra (22 abril), Resiliencia ante Amenazas Naturales (23 abril) e Impacto Social ante Amenazas Naturales (24 abril).

Como parte de las actividades, se estará realizando el miércoles, 20 de abril a las 10:30 a.m. un evento de inauguración y de apertura de la EXPO Planeta Digital con intervenciones y transmisiones en vivo desde al Atrio Central de Plaza Las Américas.

El equipo de “Tu Tiempo” de Noticentro WAPA TV compuesto por Ada Monzón, jefa de Meteorología y Suheily López Belén, meteoróloga, se unen a la Expo Planeta Digital con transmisiones de las ediciones y la participación de talentos del canal, entre las cuales se distinguen Ackerly Cedeño, quien también es Embajadora Científica del EcoExploratorio. Las personas podrán hacer y simular el informe del tiempo desde el Laboratorio de Meteorología del EcoExploratorio.

Para más información sobre la EXPO Planeta Digital o separar espacios para recorridos de escuelas, pueden comunicarse al (787) 281- 9090 / (787) 281-9091 o escribir a info@ecoexploratorio.org. Siga Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok @ecoexploratorio.