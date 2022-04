Así luce el hijo del actor Sebastián Rulli en la playa

El hijo de los actores argentinos Sebastián Rulli y Cecilia Galliano se dejó ver en días de playa durante una estancia con su padre y su actual pareja Angelique Boyer en España.

Santiago Rulli aparece muy guapo usando lentes de sol y en un ambiente playero. El chico, de tan solo 12 años, escribió: “Unas fotitos en la playita”. Su papá le dio me gusta a las postales y escribió: “Te faltó decir que estás en el Chiringuito El Madero, el mejor del mundo entero y parte del extranjero”, luego el protagonista de “Los Ricos también lloran” acompañó el comentario con emojis de estrellas y caritas sonrientes, citó las Estrellas TV.

A pesar de tener solamente 16 publicaciones en su cuenta en Instagram, el joven acumula 21 mil seguidores en @santiagorulligalliano, lo que lo compromete a mantener informada a su comunidad de lo que hace, aunque en varias oportunidades ha dicho que no le gusta la actuación.

Una separación difícil

Rulli y Galiano llevaban una relación estable que se formalizó en boda en el año 2008, pero todo se fracturó y el 13 de abril del 2011 anunciaron su divorcio.

Rulli recordó: “Yo quería tener una familia y Ceci también, todo parecía perfecto y queriendo tener a un hijo, luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado, se hizo un tratamiento no pegó […] Se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil, sobre todo para ella”, citó El Comercio.

Pese a que se la llevaban de lo mejor, la relación terminó en pleitos con abogados de por medio ya que según los legajos del caso, Rulli vendió una lujosa camioneta que Galliano le había regalado. “Después de varios meses de pleitos legales, la conductora ganó la demanda y Rulli le tuvo que pagar el vehículo”, recordó una nota de Mag. El Comercio.

Pensando en su hijo en común, ambos retomaron el diálogo y la comunicación, eso con el fin de que Santiago sea un niño feliz con una buena relación con su madre y su padre.

“Yo estoy muy tranquila con ese asunto y Santi es eso, al verlo feliz, al ver que el papá y la mamá se hablan, al notarle la felicidad a él, qué puedo pedir”, dijo Cecilia a Radio Fórmula en el año 2017.

Ahora con Angelique

Rulli se relacionó después de esa ruptura con la ex de Luis Miguel Araceli Arámbula, pero la relación no prosperó. Poco después inició un romance con la actriz Angelique Boyer, con quien había protagonizado varias telenovelas. Ellos ya tienen cinco años de relación y se les ve de lo mejor a juzgar por las fotos que publican y porque comparten agendas juntos.

Boyer reveló que el amor entre ambos surgió en el set de “Lo que la vida me robó” y después de que él la apoyó durante la muerte de su madre.

“Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando (…) Después (de una obra de teatro) me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije ‘creo que me enamoré’. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos”, expresó Boyer para el programa Confesiones, de Aurora Valle, precisó el medio.

