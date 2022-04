¿Vuelve a TeleOnce el padre Orlando Lugo?

Hace 21 años decidió dejar el estudio de televisión para oficializar su conversión al sacerdocio, pero hoy el padre Orlando Lugo tuvo un reencuentro con la teleaudiencia al ser invitado por la excompañera y meteoróloga Deborah Martorell para realizar el informe del tiempo en Las Noticias de TeleOnce.

Reconoció que estaba nervioso, pero una vez encendieron las cámaras evidenció que lo aprendido nunca se olvida. Aseguró que le hacía falta presentarse ante las cámaras de televisión.

Orlando Lugo

“Como pez en el agua. Gracias @DeborahTiempo por esta oportunidad de revivir lo que hace 21 años comencé a hacer”, compartió el exreportero del tiempo.

“¿Y por qué no me quedo aquí contigo? Estoy feliz” dijo al terminar su informe. Deborah, por su parte, dijo que podría acompañarla durante la Semana Santa si así lo deseaba. No obstante, Lugo ripostó que mejor durante sus vacaciones.

Aprovechó la oportunidad para promocionar a obra que escribió en homenaje al beato Carlos Manuel, titulada Charlie, el Musical que se presenta el 30, de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas