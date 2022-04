Jada Pinkett reaparece feliz sin Will Smith tras darle la espalda y le llueven las críticas

La relación de Will Smith y Jada no va del todo bien Instagram @jadapinkettsmith

Will Smith y Jada Pinkett Smith se han convertido en blanco de críticas en las últimas semanas, luego que el actor golpeara a Chris Rock en los premios Oscar, tras hacer una broma sobre la alopecia de Jada.

Esto trajo consecuencias negativas a la vida de Will Smith, desde perder algunos proyectos, hasta renunciar a La Academia, y ser vetado.

Y luego que se supiera que el actor está en una clínica para lidiar con la situación, una fuente le dijo al medio Us Weekly que Jada no quería que Will la defendiera, dándole la espalda al actor.

“Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en el que él exageró. Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas, pero ella estará a su lado”, dijo la fuente al medio.

Esto le ha valido las críticas a la actriz, a quien han catalogado como “manipuladora”, “egoísta”, y “narcisista”.

Jada Pinkett reaparece sin Will Smith por primera vez tras los Oscar

La actriz reapareció en público este fin de semana, sin su esposo, muy feliz, y con un look impactante y elegante.

Jada acudió a la inauguración del nuevo Centro de Artes Escénicas Rhimes, combinado con la Academia de Danza de Debbie Allen donde lució como una diosa.

La actriz llevó un vestido largo dorado strapless, y brillante, que sin duda le hizo acaparar las miradas como siempre.

Sin embargo, recibió muchas críticas en las redes por darle la espalda a su esposo, y mostrarse tan feliz, luego de lo ocurrido, mientras el actor está viviendo momentos difíciles.

“Esta mujer es una narcisista, no le importa más nadie que ella misma”, “ella muy feliz, riéndose, y él viviendo su peor momento por su culpa”, “cómo puede estar de ánimos para ir a un evento”, “claro Jada deja a Will de lado, dale la espalda, eres la peor esposa”, y “solo espero que Will abra los ojos y te deje, no lo mereces”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Tal fue el ataque que recibió Jada en sus redes que limitó los comentarios en sus publicaciones de Instagram, para evitar las críticas.

Un video que se viralizó hace unos días, mostró que su relación viene mal desde hace unos años, pero aún se desconoce la situación actual de la pareja tras todo lo ocurrido.