“Soy amigo de los dos”: Nicky Jam habla de la pelea entre J Balvin y Residente

Luego de los problemas que han surgido entre Residente y J Balvin, Nicky Jam se manifestó al respecto, pues es gran amigo de ambos y reveló que intentó resolver el conflicto.

¿Qué dijo Nicky Jam?

En una entrevista para el programa de YouTube “La Resistencia”, Nicky dijo que fue una sorpresa saber que sus colegas tenían problemas, por lo que tuvo la intención de ayudarlos.

Sobre si había podido conversar con J Balvin, Jam dijo: “Sí, le he dicho que deje todo en manos de Dios, lo mismo que le dije al otro, porque también lo considero mi hermano. De casualidad yo soy pana de Residente y de Balvin, entonces mi idea era tratar de que los dos arreglen la vuelta”.

Aunque el intérprete de “El amante” tiene una gran relación con ambos por separado, no pudo lograr que se reconciliaran. “No se ha arreglado un carajo, pero estuve en esas. Y como no soy el mejor negociador, y es difícil toda la situación, decidí hacerme a un lado y dejar que todo pase como tenga que pasar”, expresó Nicky.

El problema de J Balvin y Residente

Todo inició cuando Balvin arremetió en contra de los “Latin Grammy” porque, desde su punto de vista, no había nominados del género urbano, por lo que pidió a sus colegas no asistir al evento.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (P.D. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, dijo en un tuit.

Lo que provocó que Residente publicara un video sobre lo dicho por su colega, en el que le explicó la importancia de esta premiación para la industria musical y comparó su canciones con un carrito de hot dogs.

“Si los Grammys no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammys? ¿Yo no soy urbano? Yo no rapeo, ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron como: C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Yotuel, Beatriz Luengo, Myke Towers... O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammys?”, expresó el cantante.

Posteriormente, Balvin se burló y comenzó a vender merch con la imagen de un hot dog, y de nueva cuenta René respondió, diciendo que su colega le había hablado llorando.

Aunque por un tiempo las cosas estuvieron tranquilas, después Residente lanzó su sesión con el productor argentino Bizarrap, en la que arremetió en contra de José, generando diversos comentarios.