BTS se apodera de Las Vegas: fotos de su primer concierto

Comenzó la serie de conciertos de BTS en Las Vegas y los fanáticos de la agrupación enloquecieron, inundando la Ciudad del Pecado y coreando cada una de las canciones de los chicos.

“¡Finalmente, están aquí!” gritó un fanático de BTS a un medio local, presente en el primer concierto. La ciudad se iluminó como dinamita, cuando dio comienzo el primero de los conciertos ‘Permiso para bailar en el escenario’; muchos vistiendo su equipo morado más loco para dar la bienvenida a la sensación de la banda de chicos de Corea del Sur.

“Vienen de Alemania, vienen de Singapur”, dijo Amber, una fan de BTS y local de Las Vegas. “Son solo, de todo el mundo”.

Mucha gente le dijo a 8 News Now que esto también significa mucho más para ellos que solo música. “Literalmente, diría que me salvaron la vida”, dijo Jordan Mitchell sobre BTS. “Su música me salvó la vida”.

BTS causó una locura en Las Vegas

Algunos compartieron las veces que las canciones de BTS los han traído de vuelta de sus momentos más oscuros.

“Los encontré justo después de haber intentado quitarme la vida”, recordó la fan de BTS, Emily Stevens. “Y cuando los encontré, todo era más brillante”. El amor y la lealtad de este ejército no se parecen a nada que algunos de nosotros en el sur de Nevada hayamos visto.

“Realmente se preocupan por sus fanáticos”, agregó Stevens sobre BTS. “Y se preocupan por la salud mental”. Ya sea que vinieran de todo el país o del mundo, los que hablaron con 8 News Now dijeron que estaban más que listos para “entenderlo, dejarlo rodar”.

“Estoy tan contenta de que finalmente tengamos algo”, dijo Bea, una fan de BTS. “Donde la gente finalmente regresa a Las Vegas”.

BTS también actuará en el Allegiant Stadium los días 9, 15 y 16 de abril ante multitudes con entradas agotadas. Las autoridades locales les pidieron a los conductores y asistentes al concierto que estén atentos a los cierres de carreteras y retrasos en el área.

