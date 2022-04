Muévete y Báilalo del reconocido percusionista Eguie Castrillo nos revitaliza e invita a volver a disfrutar de la vida

Muévete y Báilalo, es la nueva propuesta musical del reconocido percusionista puertorriqueño y ganador del Premio Grammy, Eguie Castrillo, entrega con la que afianza parte de su extraordinario legado a la música y a los ritmos de salsa, rumba, mambo, balada y hasta rock.

La producción llega en un momento justo y necesario, en el que la gente quiere sacudirse el marasmo ocasionado por la pandemia, retomar su vida, moverse y seguir adelante bailándola, sin olvidar los esfuerzos y las lecciones aprendidas que nos han ido sacando a flote como notas musicales que impregnan el ambiente de alegría y esperanza. Y es que la manera en que Eguie Castrillo suena las congas y los timbales en su nueva propuesta, nos recuerda como dice en el número Los Bravos del Tambor, que la rumba se lleva en el corazón.

Con la transparencia y la humildad que lo caracterizan, Eguie cuenta que entre las razones para que su segunda producción musical se tardara 16 años, se encuentran sus compromisos como padre de familia, profesor de percusión afrocaribeña en Berklee College of Music, sus presentaciones y ‘guisos’ como músico, y la inversión económica que requiere una producción de la excelencia y el calibre de Muévete y Báilalo.

“Mucha gente lo que hace es que graban una canción y la tiran. Y de aquí a un año graban otra canción. Yo no puedo bregar así, yo tiro todo el disco. Entonces llega la pandemia y empiezo a perder amistades que mueren por causa de la pandemia… Y como dicen los cubanos, lo que ‘le puso la tapa al pomo’ fue el fallecimiento de Jimmy Morales, conguero de Gilberto Santa Rosa… Eso me puso a pensar que uno se cree que va a llegar a los 90 años. ¡Y a lo mejor no! Entonces era ahora o nunca”, explicó el percusionista durante un conversatorio con la periodista Marisol Seda, en el que también recorrió el trayecto que lo llevó a lograr su primera producción Palladium Tradition y donde habló sobre cómo inspira a sus alumnos.

Muévete y Báilalo no solo convoca a los seguidores y bailadores de la salsa dura o gorda, sino también a las nuevas generaciones que crean y disfrutan videos en nuevas plataformas digitales, en donde incluyen hasta a sus abuelos cibernéticos, como dice otra de las canciones de la producción musical.

La gesta de Muévete y Báilalo también se nutrió de otros momentos difíciles que se convirtieron en inspiración para Eguie. Una noche, mientras se encontraba en Puerto Rico para el sepelio de su señora madre, Gladys Freytes, justo la noche después de que pasara el Huracán María, la ‘musa’ lo visitó.

“Fue la noche del huracán, todavía soplaban vientos. Estaba acostado con mi hijo Diego y como a las tres de la mañana me viene este coro que dice: ‘Puerto Rico se levanta y de esto no tengo duda, mi nación nunca se rinde, viene más fuerte que nunca’. Bien callaíto usé lo me quedaba de carga en el teléfono, lo grabé y me acosté a dormir”, contó Eguie al describir la fuente inicial que inspiró el arreglo del tema Para mi Gente Latina, canción que eventualmente le dedicó a toda América Latina y que incluye un solo del reconocido trompetista, compositor y arreglista Humberto Ramírez.

Eguie mantiene presente los consejos de su madre, y los de su esposa y maestra de música, Viviana Vilches y sus hijos, Ángela y Diego, encaminados a que continúe desarrollando sus propias producciones, las que van sumándose a los inigualables homenajes musicales rendidos a sus maestros, mentores y amigos, como Tito Puente.

La trayectoria de Eguie quien ha recorrido escenarios en Puerto Rico, diversos países de Latinoamérica, Europa y Asia, también lo llevó a presentarse en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York en el 2013, con un lleno total del espectáculo “Mambo Mania”, en donde honró la música de los Reyes del Mambo: Tito Puente, Tito Rodríguez y Machito.

“Soy de la escuela de Puente, Tito Rodríguez y Machito. También de la bomba y plena y el cantar del jibarito. Tengo la herencia taína, africana y española; del sol, montañas y palmeras, boleros y también la nueva trova...”, dice El Son de la Vieja Escuela, otra de las canciones de Muévete y Báilalo, del cantautor, arreglista y percusionista costarricense Manolo Mairena, quien se unió al equipo de producción de Eguie Castrillo junto con Humberto Ramírez.

Además de Ramírez y Mairena, Muévete y Báilalo cuenta con el despliegue de talentos como el de los legendarios John ‘Dandy’ Rodríguez en los bongos y Reinaldo Jorge en el trombón. También Bobby Allende, en los timbales, Ricky González en el piano, Rubén Rodríguez en el bajo, Julio Alvarado en la trompeta, Frankie Pérez con el saxo tenor, Juan Maldonado en el bajo, Eric German en el bongó, Jesús Pagán como vocalista y en el coro. Como artistas invitados: su hijo Diego Castrillo-Vilches en la batería, Michael Pacheco, vocal, Andrew Gravel, guitarra eléctrica, Edmar Colón, saxo soprano y piano y Fabiola Méndez con el cuatro puertorriqueño.

La música y las voces de Muévete y Báilalo fueron grabadas en Puerto Rico, Nueva York y en Massachusetts, donde actualmente reside Eguie, quien ha formado las agrupaciones The Brown Sound Band, Palladium Mambo Orchestra, Eguie Castrillo & Mar del Norte y quien también ha compartido su talento en escenarios junto con Tito Puente, Arturo Sandoval, Celia Cruz, Dave Valentín, Paquito D’ Rivera, Rubén Blades, Giovanni Hidalgo, Michael Camilo, Jennifer López, Donna Summer, Steve Winwood, Michael Brecker, entre otros.

Muévete y Báilalo puede conseguirse a través de todas las plataformas cibernéticas o en CD a través de Venmo @EguieCastrillo-1