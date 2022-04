Molusco asegura que está al día con Hacienda para poder ser “bocón”

El locutor y ‘youtuber’, Jorge Pabón “El Molusco” aseguró que tiene sus cuentas al día con el Departamento de Hacienda para poder ser “bocón” con sus denuncias contra el gobierno.

“Claro, mira yo siempre he dicho que yo para poder ser bocón y poder ser tan vocal y expresivo y frontal de la manera que soy en cada situación de Puerto Rico como lo he hecho durante años, pues yo, quiero estar siempre claro con Hacienda. ¿O tú crees que Hacienda no verifica, búscate el nombre de Jorge Pabón a ver cómo está ese pana? ¿Tú crees que eso no sucede? Claro que sucede y para eso tenemos que mantenernos línea, independientemente si eso pasara o no. Hay que siempre estar al día y claro Hacienda”, expresó Jorge Pabón ‘El Molusco’ en el programa de La Comay.

El locutor aseguró que a través de su departamento de fianzas en su empresa Molusco LLC reporta todas sus ganancias incluyendo las de su canal de YouTube.

Esta semana el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, anunciaron un nuevo caso de evasión contributiva de parte del “influencer” y “Youtuber” puertorriqueño del sector de autos Waldemar Santos Flores, conocido como “Waldys Off Road”.

La alianza investigativa creada entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia reveló este miércoles un nuevo caso de fraude y evasión contributiva, mediante el cual un youtuber e influencer, dejó de reportar aproximadamente 1.8 millones de dólares en sus Planillas de Contribución sobre Ingresos.

Sobre este caso Molusco indicó que conoce a Santos Flores lo describió como “buen tipo”.