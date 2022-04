Will Smith ingresa en una clínica de rehabilitación tras bofetada a Chris Rock

La bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock en los Oscar 2022 sigue pasando factura al actor, que recientemente renunció a su membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ahora se ha revelado que el ganador de la estatuilla por El método Williams ha ingresado en un centro de rehabilitación a raíz del incidente.

Según The Sun, el intérprete ha ingresado en rehabilitación para manejar el estrés derivado de lo ocurrido. «El impacto de la reacción ha golpeado duramente a Will, por lo que recibirá ayuda para lidiar con el estrés. Esta es sin duda la gran batalla de su carrera», contó una fuente de Hollywood a la publicación.

«Será un retiro de alto nivel donde van los ricos y famosos, y él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante. Él espera que el debate avance para poder volver y salvar su reputación y su carrera. Su discurso de renuncia plantea la posibilidad de que tema que le quiten su Oscar. Eso sería un golpe duro para él», agrega el informante.

Por su parte, otro artículo de The Washington Post asegura que Will Smith planea volver al trabajo «lo antes posible», aunque la caída en picado de su popularidad podría complicar su regreso. «Trabajar con Will se ha convertido en algo arriesgado», reveló una fuente a The Sun.

Los Oscar 2022 serán tristemente recordados por el bofetón de Smith a Rock. El intérprete agredió al presentador por una broma sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith. Después de que la Academia iniciara una investigación del incidente, Smith renunció a la membresía de la institución y pidió perdón a Rock. «Renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que se considere apropiada. La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis amigos y seres queridos, todos los asistentes y la audiencia del mundo entero desde casa», admitió en un comunicado.