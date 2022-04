Periodista puertorriqueña revela diagnóstico de cáncer

La periodista puertorriqueña, Lourdes Del Río, quien en los pasados años ha trabajado para la cadena Univisión en Estados Unidos, reveló que recibió un diagnóstico de cáncer de seno.

“De lo que se trata es que les tengo que no es muy agradable, no es la noticia que hubiese querido dar, pero como ustedes pueden ver, estoy calmada, estoy en paz, estoy llena de Fortaleza y miren aquí lo que dice, corazón agradecido, estoy muy agradecida por el amor y por muchas cosas, me han dado un diagnóstico de cáncer del seno, estoy en positivo, convencida de que esto es una lección, un jamaqueón como dicen en mi pueblo, que me está dando la vida para ser mejor persona”, expresó en un video publicado en sus redes sociales

En el video, la periodista de Univisión admitió que ha sentido miedo, sin embargo, sigue pensando en positivo.

Del mismo describió la situación como un “proceso” que llevará a cabo en privado y pidió oraciones a sus seguidores.

“Estoy convencida de que saldré bien de esta situación”, añadió.