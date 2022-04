J Balvin reaparece en el Choliseo y habla con los boricuas después de la tiraera

Tras la polémica tiraera de Residente, J Balvin había tenido pocas apariciones en público, hasta que fue la sorpresa del cierre de las cinco funciones del concierto de Jowell & Randy en el Coliseo de Puerto Rico.

Durante su aparición cantó el éxito “Bonita” junto al día y al final brindó unas palabras de agradecimiento a isla por apoyarlo durante toda su carrera.

“No existiera J Balvin si no existiera una isla como Puerto Rico, si no fuera por la isla 100x35 no estaríamos representando gracias a ustedes, hay que decir la verdad hay que ser real, gracias Puerto Rico”, expresó el colombiano.

El dúo también le indicó que lo esperarán en junio cuando presente su concierto en el Coliseo de Puerto Rico.

El pasado mes J Balvin estuvo fuera de las redes por un tiempo y nunca se ha expresado sobre la tiraera que le dedicó el rapero puertorriqueño Residente en la sesión #49 de Bizarrap.