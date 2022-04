“ExGuerreros” viajan a Turquía: Fredito Mathews y Asaf Torres buscan el amor en Europa

Los modelos y exparticipantes de “Guerreros” Fredito Mathews y Asaf Torres se encuentran en Istanbul, Turquía, donde pretenden buscar el amor en un ‘reality show’.

Los puertorriqueños serán parte de la segunda temporada de “El poder del amor”, el cual se transmitirá pronto por Wapa TV. El mismo será presentado por la mexicana Penélope Menchaca, conocida por el desaparecido programa “12 corazones”.

“La vida es una y hay q aprovechar las oportunidades, para q luego no te arrepientas de no haberlas hecho. La gente hablará mie... pero al final lo q importa es que te haga feliz a ti y no a ellos”, escribió Mathews junto a varias fotografías que publicó en sus cuentas sociales.

Por su parte, Asaf, quien recientemente estuvo en “Por amor o por dinero” (Telemundo) aseguró en una publicación en sus redes sociales que: “Se viene una nueva experiencia increíble”.

Las boricuas Lizbeth Cordero y Solimar Figueroa también concursarán en el ‘reality show’.