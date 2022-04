Esposa de Farruko responde a rumores de otro hijo fuera de matrimonio

La actual esposa del exponente del género urbano, Farruko, respondió a los rumores de otro supuesto hijo de este con otra mujer, según se ha reportado en las redes sociales.

Se trata de Kairy López, quien hizo las declaraciones en sus redes sociales y las mismas fueron reportadas por Fernan Vélez ‘El Nalgorazzi’ en el programa Lo Sé Todo.

Una usuaria en las redes sociales preguntó a la joven sobre el rumor y esta respondió: “No sé, pregúntale a ellos, yo no me he metido con ningún hombre que ya tiene familia ni le he sido infiel a nadie”.

Durante el día de ayer, el programa de televisión también reportó que se asegura que Farruko tendría un tercer hijo fuera de matrimonio con Jullizee Machín. El propio exponente del género urbano confirmó en sus redes sociales que tiene siete hijos en una publicación que realizó hace varios meses.

“Gracias 🙏🏻 Padre por mis 7 hijos si usted tiene la oportunidad de ser Padre o Madre no importa cuáles fueron las circunstancias un hij@ es una bendición”, escribió Farruko en la foto junto a parte de sus hijos.