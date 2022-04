Evelyn Beltrán sin miedo a las críticas presume su romántico y lujoso viaje con Toni Costa

Aunque Evelyn Beltrán y Toni Costa han sido duramente criticados por su romance, ellos siguen haciendo caso omiso y destilando miel en sus redes sociales con sus distintas muestras de amor.

Los famosos aseguran ser almas gemelas, por la gran conexión que han establecido en tan solo unos meses de haber iniciado su relación.

Con mensajes románticos y sesiones de fotos continuas ellos han dejado claro que los comentarios negativos no les afecta.

Las románticas vacaciones de Toni Costa y Evelyn Beltrán

Mientras disfrutan de sus vacaciones en Puerto Rico, la modelo se mostró plenamente enamorada al compartir un vídeo junto al ex de Adamari Lopez.

Como todo un cuento de hadas se puede ver a la pareja en un hotel de lujo mientras disfrutan de un hermoso paisaje con vista al mar, jacuzzi y piscina incluida.

Además, aprovecharon para presumir sus tonificados cuerpos con el tema Love Me like You Do de Ellie Goulding sonando de fondo.

“Llévanos de regreso a San Sebastián, Puerto Rico @toni @villa_sunsetbreeze #Mood”, escribió al pie de la publicación que registra más de 4 mil reacciones. — Evelyn Beltrán

Los comentarios de sus seguidores no faltaron, quienes le desearon felices vacaciones y algunos resaltaron lo romántico que es el español.

“Bien merecido Toni, que se lo disfruten sus días de vacaciones, la vida es una y como dice la canción no mirar para atrás”, “Tan Detallista, Toni”, “Que feliz se les ve felicidades a Toni por encontrar su felicidad dios los bendiga Muchas felicidades y bendiciones. Hacen una bella pareja”, fueron algunos de los comentarios que los internautas escribieron, mismos a los que Evelyn Beltrán respondió agradecida. — Internautas

Toni ha acaparado distintos titulares tras su separación con Adamari con quien trabaja para mantener una buena relación en pro del bienestar de su hija Alaia.