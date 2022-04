Evaluna tuvo problemas para quedar embarazada, estos fueron los motivos

Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez, mejor conocida como Evaluna Montaner (Ya que su padre usa como apellido artístico el materno) está a punto de convertirse en madre por primera vez y su hijo (o hija) tuvo nombre antes de saberse su sexo. Así es, porque se llamará Índigo sin importar si es un niño o una niña.

Pero esta importante etapa en la vida de la cantante tuvo varios tropiezos que poco se conocían, como por ejemplo que los médicos no veían muy probable que la joven pudiera quedar embarazada.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, confesó la cantante de “Amén”.

Una revelación

Evaluna conversó sobre este dramático episodio de vida en su podcast llamado ‘En la sala with Evaluna’, de Amazon, junto a los pastores cristianos Rich Wilkerson Jr. y DawnCheré. Ella explicó que pese a los pronósticos ella y Camilo siguieron intentando con la ilusión de convertirse en padres.

“Y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”. Los pastores le encomendaron no perder la fe y creer en que los imposibles se pueden realizar, es por ello que se sintió motivada a que su historia se diera a conocer.

“Es realmente genial poder compartir esto con la gente porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad sino con la espera [del bebé] que creo es lo más complicado de entender”.

La comunicación es clave

Evaluna y Camilo siempre se ven felices, disfrutando de un eterno noviazgo aunque estén casados. La relación entre ambos lleva ocho años y ahora serán padres, una etapa muy diferente y también llena de muchos retos.

“Ambos coincidieron en señalar que la comunicación juega un papel importante en el bienestar de un matrimonio. Sin embargo, la artista venezolana aclaró que este diálogo mutuo va más allá de intercambios de mensajes y preguntas rutinarias”.

“Algo que me encanta de ti (Camilo) es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo ‘amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte’”, comentó la también actriz y bailarina, citada por RPP Noticias.

Como se sabe, Evaluna es la única hija en una familia de hermanos varones, ya que sus hermanos mayores son Ricky, Mauricio, Alejandro y Héctor, todos dedicados a la música y a la composición. Siempre demostró talento artístico y su debut como actriz lo hizo a los 4 años en el video Si tuviera que elegir, canción original de su padre, Ricardo Montaner.

