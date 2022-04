VIDEO: Elwood Cruz envía emotivo mensaje a su “hermano mayor” Ramón Enrique Torres

El periodista Elwood Cruz envió un mensaje de aliento para su excompañero de trabajo y amigo, Ramón Enrique Torres quien actualmente enfrenta un diagnóstico de cáncer según anunció su familia durante la mañana de hoy.

Cruz indicó que la noticia le cayó como “un balde de agua fría” pero recordó que su amigo es más fuerte y aseguró que podrá recuperarse rápidamente para continuar viendo a sus Leones de Ponce.

“No te puedo negar que cuando esta mañana me enteré de la noticia sentí que me cayó un balde de agua fría y me estremecí, pero también recordé que en una ocasión enfrentaste un percance de salud bastante fuerte, pero lo pudiste enfrentar, porque tenías los mejores ingredientes en combinación para vencer, fe, una sólida familia, muchas ganas de seguir adelante y por supuesto tu familia extendida, no dudes que hoy cuentas con todos esos magníficos ingredientes, todo cae en sus sitio, hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por disfrutar, familia, nietos y muchos juegos de Ponce. Así que saca a pasear este león que hay en ti y cuenta con nosotros siempre, decreto que hay sanación y que tu familia será una familia sólida que junto a ti celebrará otra gran victoria para el caballero de la televisión”, expresó Cruz en un video publicado en sus redes sociales.

Layza Torres y Xavier Torres, hijos del periodista publicaron esta mañana a través de las redes sociales que el comunicador enfrenta un diagnóstico de cáncer de garganta desde el mes de octubre de 2021.