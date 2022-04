Michael Stuart imita a Marc Anthony en competencia “Tu cara me suena”

La semana pasada se transportó a un género diferente al suyo, Reggaeton, sin embargo este pasado domingo, 3 de abril se transformó en un reconocido artista dentro de su mismo género musical, la salsa. El boricua Michael Stuart, conquistó el escenario de “Tu Cara Me Suena” tras darle vida al ícono mundial de la Salsa, Marc Anthony, interpretando su gran éxito “Ahora Quién”.

Valiéndose de su gran talento interpretativo, Michael Stuart se adueñó del escenario y se convirtió en Marc Anthony, dejando a la audiencia y al jurado boquiabiertos con su presentación. El salsero puertorriqueño recibió grandes elogios por parte del jurado y está liderando la tabla de posiciones de la competencia.

“Ponerme en el cuerpo, mente y corazón de Marc Anthony es el reto más grande que he tenido como cantante, fanático y salsero. Fue una sorpresa INCREÍBLE ver que me tocó Marc en mi segunda gala. También me atacó un poco la ansiedad por saber qué tema me tocaría y cuan PERFECTO tengo que hacerlo para que quede memorable y con respeto! Fue muy difícil trabajar sin la presión de hacerlo bien porque todos saben que es uno de mis ídolos, que lo sigo desde sus comienzos y obvio todos esperaban que me quedara al máximo. Estoy muy emocionado y satisfecho con el resultado final”, expresó Michael Stuart.

Definitivamente cada domingo Michael está un paso más cerca para lograr su objetivo: contribuir a la fundación puertorriqueña Ola del Cielo. Esta fundación ayuda a niños con Síndrome de Down, espina bífida, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las destrezas motoras, pero no solamente en lo físico sino también las emociones de los niños, que no han estado viviendo unos tiempos muy buenos. Todo el dinero que se gane en la competencia va dirigido a esta fundación.