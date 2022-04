El grave error de los Grammy al anunciar premio a Vicente Fernández que están criticando en redes

La noche de este domingo se realizó la 64º edición de los premios Grammy, que reunió a las estrellas de la música más importantes como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, BTS, y muchos más.

Uno de los momentos más importantes de la noche fue cuando se le otorgó un Grammy a Vicente Fernández, reconociendo el gran talento y el legado que dejó el famoso cantante mexicano.

Vicente ganó un premio póstumo en la categoría Mejor álbum de Música Regional, por el disco A mis 80′s.

Esto emocionó a México y el mundo, pues el cantante fue muy querido en todos quienes lo conocieron, e incluso en la nueva generación.

Pero, un hecho empañó el momento, y ahora, ha quedado como uno de los peores errores cometidos en los Grammy, atacando principalmente al presentador del premio.

El grave error de presentador al anunciar premio de Vicente Fernández en los Grammy

Fue el cantante de música country, Jimmie Allen , el encargado de entregar el premio y quien cometió el grave error.

Y es que al anunciar el premio dijo “tampoco vino, pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy”, dijo el intérprete estadounidense.

Son muchas las críticas que se leen en redes sociales, quienes catalogan el error como algo irrespetuoso y vergonzoso.

AY NO 🤦🏻 FAIL nivel: Gana Grammy Vicente Fernandez y el presentador dice “No vino” 😐🤦🏻 — akstardust ☭ 🇲🇽🇨🇺🇨🇳🇰🇵 (@LuisAkces) April 3, 2022

“Dios mío pero ese hombre no sabe que Vicente Fernández está muerto, que vergüenza”, “ok que fail en los Grammy, como va a decir que ‘no vino’”, “de los peores errores en la historia de unos premios, que falta de respeto”, y “qué clase de presentador es ese”, fueron algunas de las críticas que recibió Jimmie.

Sin embargo, muchos destacaron también que quizás no sabía quién era Vicente Fernández, y mucho menos, que estaba muerto, tratándose de un error de los premios, y no del cantante.

“El no tuvo la culpa, quienes tuvieron la culpa fueron los organizadores”, “seguro ni sabía quién era y dijo lo que lo pusieron a decir eso es un papel que le dan a leer”, " él no lo conoce y la producción debió prepararlo”, y “yo creo que no deben atacarlo a él, fue culpa de los premios”, fueron algunos quienes defendieron a Jimmie.