¿Adamari López tiene nuevo novio? Esto es lo que se sabe

A casi un año de su separación de Toni Costa, Adamari López ha tenido varios cambios en su vida, pues siguió con su transformación física y ahora hay fuertes rumores de que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

Esto es lo que se sabe del nuevo novio de Adamari López

Recordemos que desde su ruptura con el bailarín español, han surgido diversos rumores de que la conductora posiblemente tenga algo que ver con su compañero del programa “Hoy Día”, Nacho Lozano, pero nada se ha confirmado.

Ahora, de acuerdo con información del programa “Chisme No Like”, la estrella de Telemundo está estrenando galán. “Después de sufrir todas las infidelidades de Toni Costa, no sabemos cómo, ni con quién, si fueron hombres o mujeres; pero si Toni ya tiene a su bichota, Adamari López tendría ya su bichote”, aseguró el conductor Javier Ceriani.

Aunque los presentadores no quisieron dar más detalles sobre el nuevo novio de la artista, sí añadieron que ella fue hace tiempo a verlo a Puerto Rico. “Está enamorada, está contentísima”, agregó el conductor.

Cabe mencionar que López no ha compartido nada en sus redes sociales y por este medio sólo se muestra enfocada en su hija Alaïa.

Adamari López niega haber encontrado el amor

Por otro lado, la artista dio una entrevista a Saudy Rivera, en la que negó que esté viviendo una nueva historia de amor.

“Yo no ando buscando nada, pero a lo mejor te puedo decir que en este momento no estoy lista y salgo por la puerta y me encuentro con alguien que me hace sentir algo que no estaba esperando, y de un minuto a otro todo cambia”, expresó.

Toni Costa también encontró el amor

La expareja de la artista se encuentra disfrutando de su nueva relación con Evelyn Beltrán ‘La Bichota’, una influencer que se ha popularizado, gracias a su relación con el bailarín español.

Así fue la ruptura de Adamari y Toni

En mayo de 2021, los famosos anunciaron el termino de su relación, tras una década juntos, por diversos problemas que no quisieron compartir.

En aquel entonces, Toni aseguró que estaba dispuesto a recuperar a su familia, mientras que Adamari confesó que prefirió enfocarse en ella misma.