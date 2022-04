Comediante dominicano pide perdón a los boricuas por “basura” de canción de Yailin y Anuel

El comediante dominicano Fausto Mata realizó un video para pedir excusas a los boricuas por el tema ¨Si tú me busca¨ que recién lanzó Anuel AA junto a su pareja, la también dominicana Yalin La Más Viral.

El artista, quien se presentó ayer en el Centro de Bellas Artes de Santurce y abrió el espectáculo con la discusión del tema, agradeció el apoyo de los boricuas a sus producciones en la Isla y lamentó que Anuel no pueda sonarlo en la radio local por el contenido inapropiado de la letra que aseguró realizó su compatriota.

¨Este tema de Anuel y Yailin nosotros lo presentamos anoche en nuestro show, abrimos con esa situación. Señores le pedimos excusas, por lo menos yo le pido excusa a mi gente de Puerto Rico, por ese tema de Anuel y Yailin. Yo sé que Anuel, sabemos que hace trap, que hace música un poquito pesada, subida de tono, pero ya este tema que hizo con nuestra dominicana, porque tengo que decir nuestra porque es dominicana fue fuerte y por los dominicanos y por lo que le toca a los dominicanos le pedimos excusas al pueblo boricua¨, dijo.

Mata repudió el tema y lo tildó de ¨ una basura más de las tantas que hacemos nosotros allá¨, en referencia a la República Dominicana.

¨Gracias a Dios que no es la generalidad, por lo menos tenemos exponentes urbanos que a pesar de que hacen cositas un poquito caliente, no ha un extremo así. Así que lamentablemente aquí en Puerto Rico no quieren poner ese tema. Le están negando poner un tema a un boricua por culpa de una dominicana, porque yo estoy seguro que esa letra no salió de la boca de Anuel. Eso salió de la boca de esa dama, vamos a decirle dama porque es hembra. Señores qué fuerte cuando escucho a los boricuas decir no se puede poner, está muy fuerte ese tema¨, señaló.

¨A veces el dinero no es lo importante para conservar cierta dignidad en este arte si se le puede llamar arte¨, añadió.

¨Queremos seguir agradeciéndole a mi gente de Puerto Rico como han llenado los lugares donde hemos estado. Estuvimos en el Centro de Bellas Artes, casa llena, gracias a Dios, el público dándonos cariño, yendo al camerino a tirarse foto con nosotros. Nosotros no sabemos como le vamos a agradecer a Puerto Rico.