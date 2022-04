Alexandra Fuentes y el Molusco logran llegar a la meta en el 10K del Teodoro Moscoso

La animadores Alexandra Fuentes y Jorge “el Molusco” Pabón completaron hoy, domingo, la carrera del Puente Teodoro Moscoso.

En la carrera que no se celebraba desde el 2016, ambos animadores tuvieron que recorrer 10 kilómetros.

Según una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Pabón, el animador compartió que no durmió mucho antes del evento y dudó si participar de la carrera.

“En toda la ruta solo pensaba en mis días de no hacer nada, en lo bien que me siento, en como corría y podía seguir con lo poco que dormí, en mis metas, en correr por mi no por ganarle a nadie, en el paisaje que ayuda grandemente junto con el fresco de la mañana de nuestra isla”, añadió en la publicación el también comediante.

Por su parte, Fuentes fue la madrina del evento que busca beneficiar al Hospital Pediátrico.

Además, la también actriz realizó una publicación en sus redes sociales agradeciendo a todos los que la apoyaron durante el evento que inició a las 6 de la mañana.

🙌🏼😁✨ Nuestra madrina Alexandra Fuentes a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico Posted by Puerto Rico 10k Run on Sunday, April 3, 2022

El ganador en la categoría masculina del evento fue Alexander Torres con un tiempo de 29:07 y en la categoría femenina fue Angelis Figueroa con un tiempo de 37:00 minutos.

La carrera contó con la participación de más de 5,500 corredores.