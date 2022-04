El Choliseo perrea sin parar al ritmo de Jowell & Randy

La espera por celebrar los 20 años de carrera con su público se extendió dos veces a causa de la pandemia del COVID-19, sin embargo, en la noche del viernes por fin el explosivo dúo del género urbano, Jowell & Randy, por fin pudieron celebrar con su público.

Con casi cincuenta temas, el dúo puso a bailar a las 18 mil personas que asistieron al Coliseo de Puerto Rico. Los efectos especiales, fuertes explosiones, integraciones de zancudos, más de 20 bailares y bailarinas en el escenario apoyaron la explosividad de este dúo que cantó sus éxitos sin parar.

A la salida al escenario Jowell & Randy comenzaron con sus temas más longevos, para así hacer un recorrido a lo largo de sus 20 años de carrera. “Agresivo”, “Let’s Go To My Crib”, “Gárgola”, “Rastrillea” e “Hijo en la disco” fueron el entremés en esta fiesta de perreo.

Tras este recorrido el cantante Jowell expresó que llevaban más de dos años esperando por poder compartir con su fanaticada en el Choliseo, sin embargo, la pandemia los hizo esperar. Ambos exponentes expresaron estar alegres de por fin montar una fiesta en el escenario más importante de la isla.

“Ya llevamos 22 años como dúo, ha sido un camino fuerte y yo creo que nosotros somos, después de Wisin y Yandel, el dúo más consistente del género porque no nos hemos separado y llevamos ahí mucho tiempo y no nos vamos a quitar, estábamos esperando este momento y sabíamos que se iban a cumplir estas funciones”, expresó por su parte Randy.

Como era de esperarse, en este tipo de eventos del género urbano siempre llegan invitados. Wisin & Yandel quienes por un tiempo tuvieron al dúo firmados bajo su compañía llegaron para acompañarles en esta fiesta. “Loco” Remix fue el tema que cantaron ambos dúos y posteriormente, los veteranos Wisin y Yandel cantaron sus éxitos para darle un descanso a los anfitriones.

Jowell (Foto: Rafael Contreras (@colombianofotografo))

Wisin recordó al público que tenían una cita en el mismo lugar para el mes de diciembre donde se presentarán en más de 12 funciones.

Otro de los invitados fue Yaviah, quien ha colaborado en varias ocasiones con Jowell & Randy, el también veterano del género cantó el tema “Un Booty Nuevo” y posteriormente sus éxitos “Wiki wiki” y “La Máquina”.

Jowell & Randy también hicieron un recorrido por sus temas más recientes como los del álbum “Viva el perreo” que produjo Bad Bunny. Para la presentación de estos temas bajaron del techo del Choliseo dos casas de perros gigantes con las cuales adornaron el escenario.

Randy, quien no es muy expresivo, aseguró en un momento del show que en Puerto Rico es el lugar donde “se bate el cobre” en cuanto al género urbano y defendió a los exponentes que por años han trabajado para que el mismo llegue al nivel internacional.

Randy (Foto: Rafael Contreras (@colombianofotografo))

Jowell y Randy se estarán presentando en el Choliseo por los próximo 2,3,4 y 5 de abril.