Repostera le contesta a los ‘haters’ que critican su bizcocho inspirado en “Burbu”

Una repostera que presentó ayer, jueves, en “Pégate al mediodía” (Wapa TV) un bizcocho inspirado en la animadora y locutora Angelique “Burbu” Burgos le contestó a las personas que criticaron su obra.

“Es inspiración y en mi versión, no copia exacta porque no lo es. Cuando surgen situaciones muy negativas simplemente me alejo de ello. Gracias a todas las personas que observan y critican de forma constructiva!! Pero los que critican de forma destructiva o burla solo siento mucha tristeza por cada persona relacionada a esa vibra tóxica”, escribió la mujer.

Esta añadió que: “Este estilo de la escultura en bizcocho que estoy experimentando recientemente, lo trabajo de forma valiente y difícil destreza que es artesanal y empleo de modo autodidacta que es un reto siempre. Utilizo este lema para recrear: “es basado en la inspiración del personaje, persona, mascota, etc... en mi versión” Es importante siempre decir en nuestra versión!! Eso ayuda a atreverte. Porque es muy difícil esta destreza!!”.

La repostera hará la mañana de hoy, viernes, una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook para hablar de su arte y la inspiración del dicho bizcocho.

