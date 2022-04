Estrena nuevo programa sobre autos en Teleisla

Los tesoros en el junker, los unicornios, la monja francesa, y por supuesto, los automóviles nuevos, ya tienen su espacio semanal en Teleisla todos los jueves a las 8:00 p.m. El jueves 3 de marzo hizo su debut en la televisión local el programa MotorShow TV del periodista automotriz Andrés O’Neill, quien expande su producción desde la web y redes sociales al canal 7. El programa semanal, de media hora de duración, cubre el mercado de autos nuevos y la cultura del automóvil en Puerto Rico.

“Comencé MotorShow TV hace exactamente un año difundiéndolo solamente por mis redes sociales y mi canal de YouTube y desde el inicio, planifiqué llevarlo eventualmente a la televisión tradicional”, expresó O’Neill. “Así que, ¿qué mejor manera de celebrar ese primer aniversario que ampliando mis plataformas y entrando por mi cuenta a la televisión local?”, añadió el periodista, cuya trayectoria de más de 25 años en medios locales e internacionales lo ha llevado por la prensa escrita, revistas, radio, web y ahora, nuevamente a la televisión.

El contenido del programa es una inusual combinación de lo totalmente nuevo con lo antiguo y hasta lo decrépito. Una de las secciones que más han gustado de MotorShow TV es “Tesoros en el Junker” en la cual O’Neill se adentra en terrenos baldíos, lugares abandonados y hasta depósitos de chatarra en búsqueda de automóviles interesantes.

“Tesoros en el Junker fue un éxito muy inesperado porque pensé que muy poca gente o tal vez nadie tendría la misma fijación que tengo por los vehículos abandonados. Pero me di cuenta de que yo no era el único cuando hace muchísimos años publiqué una fotogalería de automóviles así en las páginas centrales de uno de los periódicos principales y el reportaje fue un éxito gigante. De hecho, lo titulé “Tesoros en el Junker”, rememoró.

Creando un gran contraste con el contenido de “Tesoros en Junker” están las pruebas de manejo de automóviles nuevos tanto en Puerto Rico como en el exterior. Frecuentemente O’Neill es invitado por las compañías automotrices para que pruebe sus modelos nuevos y en ocasiones, modelos que aún no han salido al mercado. “A veces se me presentan oportunidades de ir a probar carros fuera de Puerto Rico; Porsches en Alemania y Suecia, Infinitis en California, Nissans en Portugal, Hyundais en Islas Galápagos, Bentleys en Mónaco y así por el estilo”, explicó mientras enumeraba con los dedos. “Y todas esas experiencias las comparto en mis redes y en MotorShow TV”.

Otro tema que ha tenido mucho éxito en su programa es el de la búsqueda de los llamados automóviles “unicornios”, que no son otra cosa que modelos que han dejado de verse en nuestras carreteras. O’Neill explica que en la cultura automotriz se les dice “unicornios” porque son modelos tan elusivos y difíciles de ver como los míticos equinos de los cuentos de hadas.

“Algunos son unicornios porque fueron autos fracasados. Otros, de lo contrario, fueron exitosos pero de edición especial o de un volumen bajo de producción. Ya del saque son modelos que aun cuando nuevos, no se veían muchos de ellos y con el paso del tiempo sobrevivieron menos aún. Otros sí fueron exitosos pero igualmente, fueron desapareciendo con las décadas y por eso, ahora es más fácil ver un unicornio de crin y cola púrpura galopando por la Ponce de León, que ver uno de esos carros”, dijo en tono de broma.

“Me encanta hacer esa sección porque son reportajes en los que entrevisto a los dueños de los unicornios y de esas visitas han surgido muy buenas amistades. Me he topado con gente de un gran calibre humano. Y lo importante que siempre he querido transmitir con esta sección es que un carro no tiene que ser ultracostoso ni estar en condiciones impecables para ser un automóvil interesante. De hecho, algunos de mis reportajes y posts de mayor acogida han sido de autos muy, muy simples como Suzukis, Datsuns, Aries K, Isuzus y otros modelos que cuando nuevos eran económicos, eran carros de pueblo, de clase media.

Aunque O’Neill aclaró que conduce el programa él solo, sin coanfitriones, recalcó que para “Cazando Unicornios” cuenta con una acompañante a la que identificó solamente por el apodo de “la monja francesa”. “No puedo contarles mucho sobre la monja francesa, lo único que puedo adelantarles es que cuando la conozcan, se enamorarán de ella”, concluyó.

Aunque MotorShow TV ya cuenta con 54 episodios, la serie por Teleisla arrancó desde el inicio; desde el episodio inaugural pero con contenido nuevo que nunca fue incluido en los episodios originales. Desde ahí continúa todos los jueves a las 8:00 de la noche. Los episodios nuevos, del 55 en adelante siguen saliendo por las redes sociales y el canal de YouTube de Andrés O’Neill.