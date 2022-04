El cantautor Rafael Castillo Torres, mejor conocido como De La Ghetto estrenó su más reciente sencillo titulado “Loco Por Perrearte” realizado en Miami, con la cual se puede ver a un nuevo De La Ghetto, ya que, reveló que se siente mejor que nunca y trae una nueva imagen, e incluso, perdió peso. Además, el cantante se encuentra en una nueva etapa de sus vida porque ahora es un artista independiente, aunque añadió que se siente un poco triste debido a esta decisión, pero el quería atreverse. En entrevista, el reguetonero reveló impactantes secretos que han ocurrido a lo largo de su carrera.

De La Ghetto estrena ‘Loco Por Perrearte’ y revela impactantes secretos en entrevista exclusiva con Publimetro. / Foto: Antonio Ramírez

Escucha ‘Loco Por Perrearte’ en Spotify:

¿Cómo surgió el nombre ‘De La Ghetto’?

Me pusieron ese nombre debido a un personaje de la serie ‘El Príncipe Del Rap’ ya que al protagonista Will Smit, le asignaron un proyecto de la escuela y en ese episodio llevó a su mayordomo Geoffrey Butler y lo vistió como un poeta callejero y lo nombró como Raphael de la Ghetto y mis amigos que eran de un barrio muy malo, me empezaron a llamar así porque yo me llamo Rafael, pero a los 20 años cuando empecé mi carrera con Zion, me dijo que ese nombre era muy largo y me quedé con De La Ghetto, después también me llamé De La Geezy, Jefe del Bloque o Jefe de la Versatilidad, que son sobrenombres.

¿En qué te inspiras?

Me inspiro en todo, vivencias, experiencias, yo me crié con mi abuela en un cuartito, yo vivía en un barrio muy pesado y desde los ocho años yo veía MTV, veía los videos, escuchaba la música y la estudiaba y ese era mi mundo, yo escuchaba de todo, desde Luis Miguel, Bob Marley, también, aunque no tenga nada que ver con la música, veía Cantinflas porque mi abuela era fanática, pero me inspiro en el momento, sale natural.

De La Ghetto estrena ‘Loco Por Perrearte’ y revela impactantes secretos en entrevista exclusiva con Publimetro. / Foto: Antonio Ramírez

¿Cuál fue la primera canción que escribiste?

Se llama ‘Amor de Barrio’, la escribí en 2002, pero nunca salió, yo grabé la canción en un estudio casero en La Perla y fue en una sola toma y todos los días la escuchaba y dos años después saqué ‘Traficando A Mi Manera’ junto a Arcángel, la escribimos el primer día que nos conocimos e hicimos click, se trata de traficando música pero lo pusimos como si fuera traficar drogas para vernos más cool y pegó por todos los barrios y ahí supimos que íbamos para el éxito, no teníamos para comer, no teníamos carro pero sabíamos que había algo.

¿Primer concierto en el extranjero?

Mi primer concierto en el extranjero fue en Francia en un miniteatro, era una “Noche Latina” pero era más de salsa, e hicimos ese concierto enfrente de mil personas, el que me atendió era un boricua nacido en París, antes de llegar al recinto la fila era de esquina a esquina y eran puros extranjeros que no hablaban español pero se sabían mis canciones.

¿Primera vez en un escenario?

La primera vez que me subí al escenario sentí mucho miedo, fue en los “Martes de Galería” en La Perla, que es un evento que se hacía los primeros martes del mes, la gente de dinero iba al Viejo San Juan a ver las pinturas y a beber vino y mucha de esa gente bajaba a La Perla a seguir bebiendo y ahí hay un plaza y decidimos montar una bocina y DJ y el que quería cantar lo podía hacer, si querían improvisar o recitar poesía lo podían hacer. Yo trabajaba en un restaurante, bajé y agarré el micrófono y empecé a improvisar, mi corazón latía a mil por hora y cuando acabé se me acercó una persona a decirme lo bien que cantaba y poco tiempo después se me acercó otra persona que trabajaba con Zion y me dijo que me lo iba a presentar y ahí lo conocí al igual que a Arcángel y ahí empezó todo.

De La Ghetto estrena ‘Loco Por Perrearte’ y revela impactantes secretos en entrevista exclusiva con Publimetro. / Foto: Antonio Ramírez

¿Cual es o era tu colaboración soñada?

Cuando empecé, mi colaboración soñada era Daddy Yankee y cuando lo logré no lo podía creer, creí que me iba a morir, cuando iba en la escuela me decían que me parecía a él. Cuando tenía 14 años lo conocí en un puesto de gasolina, yo estaba muy nervioso y nuevamente lo conocí otra vez y en 2004 hacían estos festivales y me saludó, yo no era nadie y si nos adelantamos yo estaba en un estudio haciendo un remix, yo me encontraba grabando mi parte y el entró y tiré mi verso y desde ahí todo fue genuino, hemos colaborado más de 10 veces.

¿Cuál es el éxito de De La Ghetto?

Yo soy una persona muy espiritual, creo mucho en Dios, yo no tenía nada y siempre le pedía a Dios ayuda y la ley de la atracción y todo lo que le pedí me pasó, quería hacer música, tener hijos, una familia, es el universo, el amor, tengo fé, creo en la suerte, en el karma. Desde chiquito yo quería cantar y pasó.

¿Sueños por cumplir?

Me encantaría ganar un Grammy y hacer películas, es mi próximo step, la gente no lo sabe, pero yo no quería cantar yo quería ser productor, pero soy muy malo con la tecnología, me veo en un futuro haciendo películas y dándole oportunidad a nuevos artistas ahora que tengo mi sello discográfico.

¿Qué es lo que más te gusta del público mexicano?

Son genuinos, es un público con la mente abierta, México es la meca de la música en español, la primera vez que pisé México, yo sabía que este género iba a ser un éxito.

Ve el video musical de ‘Loco Por Perrearte’ de De La Ghetto:

Sigue a De La Ghetto en redes sociales: