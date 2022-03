¿”Morbius”, “Spider-Man” y “Venom” juntos? Se confirma que los tres son parte del mismo universo

,El estreno a nivel mundial de “Morbius” ha provocado la euforia entre los fans de este antihéroe, pues abría la posibilidad de que tanto él como “Spider-Man” y “Venom” pertenecieran al mismo universo y esto ya fue confirmado.

Detalles sobre “Morbius”

Se trata de la nueva producción, protagonizada por Jared Leto, que nos muestra a este famoso antihéroe.

Cabe resaltar que varios fans apuntaban a que posiblemente los tres personajes de ficción comparten el mismo universo, y ahora el director Daniel Espinosa confirmó que esto es una realidad.

“Morbius vive en el mismo universo que Venom. Este es el universo del que vimos salir a ‘Venom’ al final de ‘Venom: Let There Be Carnage’ (2021), y regresar al final de ‘Spider-Man: No Way Home’”, expresó el cineasta.

Lo que más llamó la atención es que Espinosa dijo que este universo tiene otro “Spider-Man”, alejado de los que interpretan Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. “Tengo entendido que el público descubrirá la respuesta pronto”, agregó.

Por otro lado, muchos ya han comenzado a armar una teoría sobre el futuro de este universo, pues recordemos que en “El sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro” (“The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro”) cuando “Harry Osborn” revisa los archivos secretos de su padre en su computadora, aparecen carpetas con los nombres de “Dr. Morbius File” y “Venom Storage 7-U”.

Por lo que varios fanáticos piensan que podría ser el “Spider-Man” de Garfield el que se enfrente a estos personajes, en una tercera entrega de su saga, la cual quedó inconclusa.

"Morbius".

¿De qué trata “Morbius”?

La sinopsis oficial nos dice: “Peligrosamente enfermo con un raro trastorno de la sangre y decidido a salvar a otros que sufren su mismo destino, el ‘Dr. Morbius’ intenta una apuesta desesperada. Si bien, al principio, parece ser un éxito radical, se desata una oscuridad en su interior. ¿Superará el bien al mal, o ‘Morbius’ sucumbirá a sus nuevos y misteriosos impulsos?”.

Si quieres verla, ya se encuentra disponible en todos los cines de Estados Unidos.

El elenco está conformado por Jared Leto, Matt Smith, Jared Harris, Adria Arjona (hija de Ricardo Arjona) y Tyrese Gibson.

Te dejamos con tráiler oficial: