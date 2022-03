¡Jennifer López tomó su turno al bate con Ben Affleck y se ponchó!

A pesar que Jennifer López tuvo cuatro años de noviazgo con uno de los mejores peloteros de su generación, Alex Rodríguez, la artista no aprendió mucho del arte del bateo.

JLo falló en reiteradas ocasiones durante una tarde de práctica de béisbol junto con su hija Emme y su actual pareja, Ben Affleck, en Los Ángeles, donde disfrutaron de un momento deportivo familiar.

López y Affleck llevaron a Emme a las cajas de bateo de un centro deportivo, y mientras la adolescente de 14 años bateaba, la pareja lució muy cariñosa disfrutando de su compañía.

JLo al bate

En un momento de la tarde, JLo decidió dar un paso al frente y entró en la caja de bateo, pero aunque lució demasiado bien, estéticamente hablando, con su swing no se vio muy bien, deportivamente hablando.

López se ponchó varias veces, pero eso no impidió que pasara una tarde divertida en compañía de su hija y de Affleck, quien es un ferviente aficionado al béisbol, aunque del equipo opuesto de su pareja.

La cantante, nacida en el Bronx, es seguidora de los Yankees de Nueva York, mientras que Affleck, criado en Boston, es un fanático empedernido de sus archirrivales, los Medias Rojas de Boston.

Affleck es aficionado a muerte de Boston

La afición de Affleck por los Medias Rojas llega a tal punto que en una ocasión se negó rotundamente a usar una gorra de los Yankees para una escena de Gone Girl, un film de 2014, lo que causó cierta molestia en el director David Fincher, a quien no le quedó más remedio que aceptar el deseo del actor.

“Dije, ‘David, te quiero, haría cualquier cosa por ti, pero no voy a usar una gorra de los Yankees’”, recordó Affleck, de acuerdo con Bleacher Report. “‘Simplemente no puedo. No puedo usarla, porque se va a convertir en algo, David. Nunca voy a dejar de escuchar sobre eso. No puedo hacerlo’. No me la pude poner en la cabeza”.

Al final, y después de muchas discusiones al respecto, Affleck terminó grabando la escena con una gorra neutral, la de los Mets de Nueva York.