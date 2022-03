Jennifer Cosculluela: “Si tengo que hacer lo que sea por mis hijos, lo voy a hacer”

Jennifer Fugenzi, la esposa del cantante José Fernando Cosculluela Suárez, mejor conocido en la música urbana por su apellido “Cosculluela”, aseguró que hará lo necesario para que los dos hijos que tuvo durante el matrimonio se queden con ella.

En una entrevista en el programa de televisión Lo Sé Todo, Fugenzi dijo que estaba tranquila ante el divorcio y que, aunque sabía que el matrimonio estaba roto y que no existía posibilidad de reconciliación, había dejado todo en manos de Dios.

“Dentro de todo bien, porque cuando uno hace la cosas bien y está con Dios pues lo veo en paz... Porque yo sentía que tenía que estar tranquila. Confiando en Dios y en el momento que fuera ”, explicó la esposa del cantante.

Cuando le preguntaron sobre unos mensaje de textos que podría utilizar como evidencia en el proceso judicial, Fugenzi se limitó a indicar que no tenía comentarios que emitir.

“El que me conoce sabe que no soy una mujer de esta situación”, comentó.

Además de la demanda de divorcio que Cosculluela sometió en el Tribunal de Caguas, también pidió la custodia de los dos hijo que tuvo durante el matrimonio con su esposa.

“Él puede decir lo que él quiere… Yo simplemente digo que [soy como] una leona cuando le tocan a sus hijos. Así que vamos con todo. Eso es lo único que me importa. Siempre he dicho conmigo lo que quiera, pero con mis hijos hasta ahí. Y si tengo que llegar al fondo por mis hijos, hacemos lo que tenemos que hacer”, advirtió Fugenzi.

La esposa del cantante también habló sobre las imágenes donde se observa en una discoteca con un individuo con quien, presuntamente, le vinculan una relación amorosa.

“Relación con nadie. Mientras yo sea una mujer casada, por la iglesia, yo primero respeto a Dios, luego yo como mujer, mis hijos, mi familia y luego era a él (Cosculluela). Él sabe, ella y todo el mundo que eso no es así”, expresó Fugenzi quien también comentó no haría expresiones sobre Anaira Meaux, madre de uno de los hijos del cantante, quien presuntamente la acusó de “de intentar separar a la familia” y de “hablar de ella frente a su hijo”.

“Yo lo único que te puedo decir es que ese niño lo crié como un hijo. Que fui madre y el que me conoce lo sabe. Porque lo amo y para mi es mi hijo donde quiera que yo esté. Di lo mejor de mi y hasta mi hija me celaba de él. Es lo único que puedo decir, porque fue lo único que me afectó”, confesó la esposa del exponente.

Fugenzi no emitió más comentarios sobre Anaira Meaux. Tampoco mencionó si está relacionada a la ruptura de su matrimonio con el cantante.

