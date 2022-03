Suzette Bacó y Red Shadow acompañan a Deddie Romero a audicionar jóvenes

La National Talent Academy (NTA) y su directora ejecutiva, Deddie Romero, anunciaron el junte con Suzette Bacó y Red Shadow para audicionar a un grupo de jóvenes para que formen parte de un podcast en NTA Studios.

Esta iniciativa fue un deseo del fenecido actor Albert Rodríguez con la NTA, de la mano con la construcción de un estudio de grabación donde los jóvenes pudieran poner sus talentos a prueba. “Estoy bien contenta porqué era algo que él quería. Además de que estamos educando jóvenes en sus clases regulares, estamos creando proyectos donde también puedan desarrollarse en cosas más actuales”, indicó Deddie Romero.

La actriz y comediante Suzette Bacó se conmovió con el talento de estos jóvenes y elogió las destrezas de cada uno de ellos. Poder ver a estos y estas jóvenes, en pleno desarrollo creativo, escuchar sus historias y como agradecen a NTA la oportunidad de entusiasmarse con la educación a través de su programa especializado sin duda es una muestra de la importancia de educadores comprometidos. Feliz de ver el sueño, la visión y empeño de Albert y Deddie, hecho realidad. Gracias Deddie por continuar el legado de Albert. ¡El podcast de NTA estará brutal!

¡Albert está feliz, lo sé!” compartió Suzette.

Por su parte el locutor Red Shadow también resaltó las fortalezas de estos estudiantes y los motivó a continuar con sus metas “La experiencia de haber participado en este evento tan especial con los estudiantes de NTA fue edificante, me nutrí, me llené de la juventud y lo natural de esos estudiantes. ¡Vi mucho talento! Hay que creer en la juventud, hay que apostar a nuestros estudiantes. Me encantó estar con ellos y les deseo mucho éxito en este podcast que se está creando y que de ahí salgan los nuevos comunicadores del futuro. Agradecido con la oportunidad” añadió Red.

National Talent Academy es una entidad educativa sin fines de lucro con facilidades en Bayamón y Arecibo y ha graduado sobre 1,500 estudiantes.