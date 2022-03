Rihanna habla de cómo se siente en su embarazo

Durante una entrevista con el medio Elle, Rihanna contó cómo lleva su embarazo (que ya va por el tercer trimestre) y su relación con todo el mundo creativo que le inspira, ya que es, además de cantante una exitosa empresaria en el ámbito de la belleza y del cuidado personal. A todo eso le llama “el brillo del embarazo”.

Tan bien le va en su estado de gestación, que el proceso la ayudó a potenciar si marca Fenty Beauty. Como se recordará, su marca personal se origina del apellido de la cantante, cuyo nombre de pila es Robyn Rihanna Fenty

“La cara se vuelve un poco redonda y regordeta. La nariz comienza a ensancharse. Todo es un desafío, desde vestirse y cómo te vas a maquillar”, explicó la pareja de Rakim Mayers, mejor conocido como ASP Rocky, famoso rapero, productor y actor estadounidense.

Rihanna habla de su embarazo, está muy feliz (Agencias)

“Lo estoy disfrutando”

“También están esos días, especialmente en el tercer trimestre donde te despiertas y dices, ‘Oh, ¿tengo que vestirme?’ Seguro que el maquillaje te ayuda a sentirte como una persona real. Me concentré mucho en la hidratación y el contorno”, publicó el medio MDZ.

“Me gustan las cosas que me obligan a ser creativa y crear de nuevas maneras. Y con la belleza, hay mucho que puedes hacer”. Rihanna dijo que no tiene vergüenza de su barriga ni del natural aumento de peso que trae consigo la llegada de un hijo. “Me gusta. Lo estoy disfrutando. Me gusta no tener que preocuparme por cubrir mi barriga. Si me siento un poco gordita, es como: ¡Qué más da! Es un bebé”, soltó.

Ella sabe que todo es un proceso natural y que luego podrá regresar a su peso y talla anterior para luego continuar con sus actividades, ya que no solo es cantante y empresaria, sino que también ejerce como embajadora de su país desde el año 2018.

Rihanna habla de su embarazo, está muy feliz (Agencias)

El mejor consejo

Rihanna es una cantante excepcional y desde muy joven entendió que la música era su camino y su voz fue escuchada por importantes productores estadounidenses. Con el álbum ‘Good Girl Gone Bad’ (2007) el éxito llegó a su vida. Es una admiradora de Madonna, de hecho, quería ser la Madonna negra. «Creo que Madonna fue una gran inspiración para mí, sobre todo en mis primeros trabajos. Si tuviera que examinar su evolución durante el tiempo, creo que cada vez reinventó su estilo de ropa y música con éxito”, ha dicho la intérprete, quien también admira a Mariah Carey.

Rihanna habla de su embarazo, está muy feliz (Agencias)

No se ha filtrado la fecha programada por ella y su pareja para el nacimiento del bebé, pero se cree que sea en las próximas semanas, coincidiendo con la primavera estadounidense. “Mientras tanto, la celebridad se encuentra poniendo en práctica lo que considera ‘el mejor consejo que ha recibido hasta el momento’ en materia de embarazo y tiene que ver con aprovechar el tiempo para dormir más, ya que luego no podrá hacerlo” destacó la publicación.

Contenido relacionado:

Rihanna devela el sexo de su bebé mientras compraba despampanantes looks

Rihanna presume su pancita de embarazo en un chaleco con estampado de serpiente y jeans rotos