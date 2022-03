La historia de la rivalidad entre Rosalía y “La Mala Rodríguez”

Desde hace algunos, las cantantes Rosalía y “La Mala Rodríguez” han tenido algunos roces, pues se sabe que tienen una mala relación, y ahora la española dejó en claro que no tiene aprecio por su colega.

A continuación, te contamos la historia de esta enemistad.

Cabe resaltar que fue María Rodríguez Garrido, mejor conocida como “La Mala Rodríguez”, quien comenzó a hablar mal de Rosalía.

Ambas son españolas y cuentan con exitosas carreras, aunque María lleva más tiempo en el medio, Rosalía ha logrado sobresalir rápidamente.

En diversas ocasiones, “La Mala” lanzó duras críticas contra su compatriota.

Una de las primeras veces, Rodríguez aseguró que la música de Rosalía le recordaba a la suya, dejando entrever que era una copia, pero recalcando que ella estaba feliz con lo logrado en su carrera.

“Ha escuchado mi discografía ocho veces, me veo en sus logros y eso es guay, pero yo soy muy feliz con lo mío”, dijo María.

En 2018, Rodríguez señaló a Rosalía de “apropiación cultural”, pues recordemos que es conocida por retomar algunos sonidos de la música flamenca.

“Solo pedí que se reconociese la cultura de los gitanos como pilar fundamental del flamenco. Hay muchas asociaciones con algo que decir a este respecto, pero es más fácil quedarse en el escaparate y enfrentar a dos artistas. Aún así no me arrepiento de lo que dije, porque no tuve mala intención”, expresó María después de que le llovieron críticas.