Bebé Maldonado reta a Instagram y promete otro ‘atrevido’ video

Bebé Maldonado perdió su cuenta de Instagram tras subir un video donde enseñó ‘de más’ y la red social la castigó por el contenido. Por esta razón tuvo que abrir otra cuenta por la cual está retando las normas de la plataforma y le dijo a sus seguidores cuál será su próximo video.

A través de Facebook, prometió a sus seguidores que so llega a los 50 mil seguidores hará el famoso reto de la cantante brasileña, Anitta. El mismo consiste en hacer un atrevido baile acostada en el piso.

“Jummm… a los 50miL seguidores en INSTAGRAM me tiro el Anitta Challenge!! Depende de ustedes!! Vamos con todo aunque exploten las redes en cantos!! @bebemaldonadobackup”, escribió Maldonado.

La animadora y modelo Bebé Maldonado reveló cuál fue la respuesta de la red social Instagram luego de que le cerraran su cuenta por publicar un atrevido video la semana pasada.

El mismo fue grabado en su hogar y al son de la sesión #49 de Residente con Bizarrap, la modelo enseñó sus glúteos lo que según explicó generó una respuesta demasiado intensa de sus seguidores y la red social lo catalogó como un movimiento “irregular”.

En el programa Lo Sé Todo, de Wapa TV, Maldonado explicó que la administradora de su cuenta se comunicó con el servicio de ayuda de Instagram y le indicaron que su cuenta sería devuelta la semana pasada. Sin embargo, hasta el momento sigue cerrada y la modelo se comunica con su audiencia a través de @bebemaldonadobackup.

“La cuenta no fue bloqueada, no fue hackeada, lo que alega Instagram es que ellos catalogan como un movimiento irregular dentro de mi página...aparentemente la página recibe un shock de likes, de comentarios, creo que fueron más de 1,500 comentarios en en 37 minutos y ellos tomaron eso como irregular en mi página, todavía yo no he certificado mis redes, estamos en ese proceso que eso me complica aún más la cosa, entonces ellos me aguantaron la página, mi administradora se comunicó con ellos, ellos le explican me dijeron en 24 horas la vamos a poner, me la ponen de vuelta, me la cierran en dos horas, pero ellos alegan que en esas dos horas estaban investigando la cuenta”, explicó en el programa de TV.