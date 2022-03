AP EXPLICA: ¿Qué es la alopecia que padece Pinkett Smith?

Una enfermedad que causa la pérdida de cabello está en el meollo del momento más comentado de la ceremonia de los Oscar celebrada el domingo. La actriz Jada Pinkett Smith reveló hace cuatro años que padece alopecia y por eso se ha rapado la cabeza o usado turbantes en público.

No está claro si el comediante Chris Rock estaba enterado cuando hizo un chiste sobre la apariencia de Pinkett Smith en la ceremonia, pero a ella pareció no gustarle para nada la broma y su esposo, el actor Will Smith subió al escenario y abofeteó a Rock además de gritarle que no hablara de su esposa, incluyendo groserías.

La enfermedad de Jada Pinkett Smith se llama alopecia areata y ocurre cuando el sistema autoinmune ataca los folículos pilosos, por lo general en la cabeza o en el rostro, aunque a veces puede afectar otras partes del cuerpo. A veces el cabello cae a mechones y como resultado sólo partes de la cabeza quedan calvas. A veces el pelo vuelve a creer, pero también puede volver a caer.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud afecta a todos los grupos étnicos y raciales, hombres y mujeres por igual. No existe una cura, pero a veces los médicos recomiendan tratarla con esteroides, medicamentos que suprimen el sistema inmune, o medicinas que puedan estimular el crecimiento del pelo.

La Fundación Nacional Alopecia Areata dice que la enfermedad afecta a un 2% de la población, casi 7 millones de estadounidenses. Puede ocurrir a cualquier edad, pero la mayoría de las veces pasa durante la adolescencia o durante los primeros años de la edad adulta. Jada Pinkett Smith tiene 50 años.

Otras figuras públicas con la enfermedad incluyen a Ayanna Pressley, congresista demócrata de Massachusetts, el comediante y actor británico Matt Lucas y la música de bluegrass Molly Tuttle.

La alopecia puede ser de origen genético. En algunos casos la pérdida de pelo puede afectar todo el cuerpo, pero es raro. La enfermedad puede causar también rugosidad y abolladuras en las uñas de manos y pies, fuera de esto la gente que la padece es saludable.

Lindsey Tanner

