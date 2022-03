Video: Yatra quedó llorando inconsolablemente luego de su presentación en los Oscars

Llegar a los Oscars, eso cualquiera no lo hace. Y eso fue lo que experimentó Sebastián Yatra, quien no ha podido asimilar que cantó “Dos Oruguitas”, de “Encanto”, en los premios más importantes del cine. Tanto, que quedó llorando luego de su presentación.

A Yatra se le veía muy nervioso al comienzo durante su canción, presentada por Stephanie Beatriz. Le temblaban las manos, de hecho, gesto que notaron los televidentes. Luego, siguió adelante con la canción, complementada con un ballet de dos personajes con trajes típicos colombianos que retratan la historia de la Abuela Alma y Pedro, como en la película. También se ve presencia de algunos instrumentos típicos colombianos, como la tambora.

Sin embargo, Yatra puso todo de sí para seguir con su interpretación, que es tan conmovedora como en la película. De hecho, en Youtube, la mayoría de internautas dice que esta presentación trajo lágrimas a sus ojos y que es tan maravillosa como lo es en la animación:

“Es imposible no escuchar esta canción y llorar, me encantó que la interpretación fuera totalmente en español, grande Yatra y que viva latinoamericana! Todos somos oruguitas haciendo nuestro propio futuro día a día rompiendo crisálidas hasta convertirnos en bellas mariposa!”, “Me encantó como Sebastián Yatra tembló durante esta presentación de principio a fin. Se notaba que no podía creer lo que estaba viviendo, me encantó el sentimiento que transmitió su presentación, muy parecido al que se experimenta viendo la escena de la película. Y sin duda alguna me encantó ver a los bailarines usando trajes típicos colombianos mientras bailaban la canción. Que bonito homenaje para Colombia y la comunidad Latinoamericana”, fueron algunos de los elogios

Lloró luego de la presentación

El hecho de haber triunfado en un escenario tan duro, frente a millones de televidentes frente a todo el planeta, supera a cualquiera. Más si es por primera vez, como le pasó a Sebastián.

El artista colgó en Instagram un post de su reacción más inmediata. Llorando, en el piso, sin poder creerlo, ya que su interpretación fue tan intensa para él como para su audiencia.

“Me va a tomar un tiempo asimilar esto… ✨ Gracias a todos los que me acompañaron hoy, gracias Colombia, gracias Disney, gracias Lin-Manuel, Gracias Encanto… GRACIAS DIOS”, escribió.

Yatra recibió muchos elogios por su interpretación, a diferencia de la de “No se habla de Bruno”, donde metieron a Becky G y Luis Fonsi y donde muchos creen que se “dañó” la canción.