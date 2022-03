Óscar 2022: estos actores son famosos pero nunca han ganado una estatuilla

Muchos de los actores cada año ofrecen interpretaciones alabadas por los críticos y los fanáticos y han estado muy cerca de ganar la codiciada estatuilla de los Óscar. Pero, de alguna manera, nunca han escuchado su nombre entre los premiados ni han podido llevarse a casa el prestigioso galardón, por lo que sus nombres han quedado, en varias ocasiones, en la lista de los nominados.

Amy Adams

La famosa ha sido nominada seis veces en los Premios Óscar, cinco de estas ocasiones en la categoría de Mejor acriz de reparto por Junebug, en 2006; Doubt en 2009; The Fighter, en 2011; The Master, dos años después y; Vice, en 2019. SAdams perdio frente a actrices como Penélope Cruz, Rachel Weisz, Melissa Leo, Anne Hathaway y Regina King. “American Hustle” le valió su primera nominación como Mejor actriz, pero finalmente ganó Cate Blanchett.

Robert Downey Jr.

El actor, aclamado por su personaje de “Iro Man”, obtuvo apenas a sus 20 años de edad una nominación a la estatuilla de La Academia por su papel en la biografía de Charlie Chaplin. Su segunda nominación llegó casi 20 años después en la categoría Mejor actor de reparto por la producción Hollywood Tropic Thunder, pero la estatuilla quedó en manos de Heath Ledger.

Samuel L. Jackson

Es uno de los actores más aclamados y cuenta con una exitosa filmografía en su carrera. Sin embargo, Jackson solo ha sido nominado en ocasión al premio de La Academia sin lograr alzarse con la codiciado estatuilla. Fue en en 1995, cuando aspiró a un galardón en la categoría de Mejor Actor de reparto por la película “Pulp Fiction”, pero fue Martin Landau quien se llevó el premio a casa.

Glenn Close

La famosa, aclamada por entre otros personajes la villana Cruela de Vil en “101 Dálmatas”, ostenta el récord de más nominaciones al Premio Óscar sin haberlo ganado. En total ha aspirado al premio en ocho ocasiones incluyendo Mejor actriz de reparto por The World According to Garp, en 1983; The Big Chill, en 1984; y The Natural, en 1985. La más reciente nominación ocurrió en 2021 con la película “Hillbilly Elegy”.

Sigourney Weaver

Su personaje en “Gorillas in the Mist” le mereció una nominación como Mejor actriz en el Premio Óscar en 1989, y ese mismo año otra nominación como Mejor actriz de reparto por su interpretación en Working Girl. Pero Weaver se fue a casa con las manos vacías ya que perdió en ambas categorías ante las actrices Jodie Foster y Geena Davis, respectivamente. En 1987 también fue eligiada y nominada por su papel en “Aliens”, pero perdió en la categoría Mejor actriz frente a Marlee Matlin.